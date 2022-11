Rifiuti a Sansepolcro: nuovi cestini nel centro città

Restaurati e ridipinti i raccoglitori di rifiuti nel centro di Sansepolcro e installati 6 nuovi cestini. Il comune di Sansepolcro nei giorni scorsi ha provveduto a dare nuova vita ai cestini porta rifiuti, aggiungendone inoltre 6 per permettere a cittadini e turisti di avere più punti dove poter gettare i propri rifiuti.

Il lavoro non è però terminato, questa è infatti solo una prima tranche dell’intervento che coinvolgerà nei prossimi giorni anche altri luoghi della città. Più decoro dunque per la città. Proprio per questo il comune auspica che gli utenti possano fare buon uso dei nuovi raccoglitori e invitano tutti ad averne rispetto non affiggendo adesivi e locandine.