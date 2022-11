Risultato 5^ giornata campionato regionale serie C girone A

Club Arezzo vince anche con Rufina e cala il Poker

Quarta vittoria consecutiva per il Botoli di coach Morelli che fra le mura di casa conquistano il bottino pieno con Rufina e si lanciano al secondo posto in classifica.

In un Pala Itis sold out i nero amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in diagonale con Scortecci opposto, Salvi e Maggini schiacciatori, Ricci e Scarpato al centro con Nandesi A. libero.

Ottimo Avvio dei padroni di casa che trovano da subito un buon ritmo in difesa, Luatti fa girare bene i propri attaccanti e il set si chiude 25-22 in favore degli aretini.

Nel secondo parziale gli ospiti continuano a spingere, i Botoli commettono qualche imprecisione di troppo in attacco, provano la rimonta finale ma il set va ai fiorentini per 18-25.

Terzo set crocevia della gara, frazione combattutissima come del resto tutto l’incontro, si lotta palla su palla e soltanto sul finale i nero amaranto riescono a spuntarla conquistando il parziale per 28-26

Quarta frazione i ragazzi di coach Morelli restano concentrati e spingono forte sull’acceleratore gli ospiti cadono sotto i colpi di Scortecci e compagni e alzano bandiera bianca. il set si chiude 25-18.

Game set and match per i Botoli che conquistano così la quarta vittoria consecutiva e si lanciano in seconda posizione in coabitazione con la Sestese a 12 lunghezze, ad un solo punto da Firenze Volley leader della graduatoria.

“è stato un match molto combattuto” -Commenta Salvi a fine gara- ” i fiorentini non hanno mai mollato un centimetro, siamo stati bravi a gestire i momenti di difficoltà e a venirne fuori nel migliore dei modi”.

Prossimo appuntamento la trasferta a Firenze con la formazione di Firenze Ovest Sabato 12 Novembre.