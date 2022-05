“Rotta per Kiev”: sabato Spazio Lacerba ospiterà un dibattito sul conflitto in Ucraina

L’incontro avrà luogo presso Spazio Lacerba, in viale Mecenate 24.

Sabato 21 maggio, alle 18:00, l’associazione culturale Lacerba presenterà un dibattito sul conflitto che da febbraio sta destabilizzando l’Europa e non solo. Saranno ospiti Alberto Palladino e Sergio Filacchioni, appena rientrati da una missione umanitaria proprio in terra ucraina con Sol.Id., onlus che da anni porta avanti svariate iniziative anche a livello locale, come la raccolta e distribuzione di generi alimentari per le famiglie aretine in difficoltà. Con questo appuntamento l’associazione si prefigge di offrire spunti per una discussione che eviti la tipica polarizzazione alla quale assistiamo quotidianamente su televisioni e giornali, forse più adatta per una partita di calcio che per una seria analisi geopolitica.