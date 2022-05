“Fidati solo di chi conosci”: a Pratovecchio l’incontro per difendersi da furti e truffe

È in programma sabato 21 maggio ore 16 presso il Padiglione delle Terme di Stia “Fidati solo di chi conosci”, incontro promosso dalla Compagnia Carabinieri di Bibbiena in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pratovecchio Stia nell’ambito della campagna di informazione per la sicurezza dei cittadini. Finalità dell’incontro è quella di fornire risposte e strumenti adeguati per difendersi da furti e truffe, spesso perpetrate a danno di anziani e persone sole, nella consapevolezza che solo con un’adeguata informazione e prevenzione è possibile garantire una maggiore sicurezza. Interverranno Nicolò Caleri, Sindaco di Pratovecchio Stia, il Capitano Giuseppe Barbato, Comandante della Compagnia Carabinieri di Bibbiena e Luca Grisolini, consigliere comunale con delega alla sicurezza e decoro.