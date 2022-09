S.S. Arezzo: il precampionato si è chiuso ad Alberoro

Ultimo test precampionato per l’Arezzo che è di scena ad Alberoro in occasione della cerimonia di intitolazione dell’impianto sportivo a Giuseppe Barbagli. Per mister Indiani è stata l’opportunità di impiegare nei 90′ di gioco tutti gli uomini a sua disposizione. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0, da segnalare alcune iniziative di Convitto e Castiglia oltre che di Pattarello. Nel corso dell’intervallo solita girandola di cambi da una parte e dell’altra.

Nella ripresa ci prova Gaddini a spezzare gli indugi con due conclusioni potenti ma che vengono respinta dai locali. Ci prova anche Boubacar che però non inquadra lo specchio su un lancio di Trombini. Un’occasione capita anche sui piedi Poggesi (cross di Gaddini) ma la difesa dell’Alberoro devia in angolo. Ci pensa Zhupa a rompere gli indugia deviando in acrobazia un cross dalla sinistra. Nei minuti finali ci prova anche Martucci dalla distanza trovando la respinta di Casini prima dell’ingresso di Di Furia tra i pali, Ceccherini a sinistra e Di Gregorio al centro formando quindi una difesa interamente under. Prima del triplice fischio c’è l’autogol dell’Alberoro che chiude i giochi sul punteggio 2-0