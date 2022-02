Sabato a Casa Petrarca ecco il concerto “Guitare à l’opéra”

Il duo francese Karina Desbordes, soprano e Frederic Bernard, chitarra, sarà ospite dell’ Accademia D.I.M.A. di Arezzo, per un concerto interamente dedicato all’Opera con le più belle arie rielaborate e interpretate da questo interessante ensemble.

Sabato 12 febbraio, alle ore 18.00, presso Casa Petrarca, in via dell’Orto 30 ad Arezzo: GUITARE À L’OPÉRA.

Karina Desbordes, cantante di notevole sensibilità e musicalità, possiede una tecnica vocale molto solida e una brillante carriera artistica, insieme a Frederic Bernard, chitarrista classico di indubbio talento, ideatore del festival «Guitares en Picardie», oggi riconosciuto come uno dei grandi eventi chitarristici internazionali, eseguiranno opere di Handel, Rossini, Bellini, Giuliani, Doninzetti, Gounod, Legrand, fino ad arrivare a Satie, Weill ed Edith Piaf.

Il duo “Guitare à l’Opera” è una combinazione tra il tradizionale uso della chitarra come strumento di accompagnamento e la valorizzazione della sua capacità orchestrale, evidenziata dalle trascrizioni per questo particolare ensemble.

Il programma riprende i grandi compositori d’opera e, attraverso il dialogo tra voce e chitarra, propone un viaggio musicale frizzante tra i capolavori più conosciuti del repertorio operistico.

INFO: Il concerto è a ingresso libero con obbligo di Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2; è gradita prenotazione al numero numero +39 3772994923 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:00) oppure inviando una email a dimaprenotazioni @gmail.com

Karina Desbordes, nata a Mosca attualmente vive a Parigi. La sua brillante carriera artistica l’ha portata a esibirsi tra Francia, Russia, Svizzera, Germania e altri paesi europei. Cantante di notevole sensibilità e musicalità possiede una tecnica vocale molto solida che le permette di affrontare repertori molto diversi e una grande varietà di stili di cui è esperta. Al Conservatorio Superiore Tchaikovsky ha cantato in numerose produzioni del Dipartimento di Musica Antica; ha approfondito i vari aspetti della sua espressione vocale e scenica in tutta Europa con grandi maestri (repertorio lirico e barocco, musica da camera, danza e gesti barocchi, ecc.). In Russia ha lavorato con ensemble di musica barocca come Musica Petropolitana, Academia of Early Music, Telemann Consort, Pratum Integrum. Ha ricoperto ruoli solistici in cantate e oratori così come operistici: Cleopatra (Gulio Cesare, Handel), Calisto (Calisto, Cavalli), Galatea (Acis e Galatea, Handel), Serpina (La Serva Padrona, Pergolesi), Vespetta (Pimpinone, Telemann), Siroe (Siroe, Raupach), Tamiri (Il Re Pastore, Galuppi), Zerlina, Donna Elvira (Don Giovanni di Mozart), ecc. Per diversi anni è stata la solista del Moscow Baroque Ensemble (vincitore del Concorso Internazionale Van Wassenaer). Con questo ensemble, si è esibita con grande successo nelle più belle sale della capitale russa come il Centro Internazionale di Musica di Mosca, la Sala Rachmaninov, la Sala Maly del Conservatorio Tchaikovsky, il Palazzo Sheremetyev, Armory del Cremlino e molti altri. Il repertorio di Karina è molto vasto andando dall’opera all’oratorio fino alla musica da camera. Ha cantato nelle più importanti opere di Verdi, Bellini, Donizetti e recentemente con l’Orchestre Nouvelle Europe si è dedicata alla musica romantica e classica e alla musica del XX secolo (Schoenberg, Hindemith, Britten). Collabora con musicisti del calibro di Jory Vinikour, Jean-Philippe Courtis, Axel Lenarduzzi, il Quatuor Elysée, Les Virtuoses (dir. Vadim Tchijik) e molti altri. Membro fondatore di diversi ensemble (Trio Arioso, Duo Vocalise) Karina esplora un repertorio originale e inedito di compositori russi del XIX e XX secolo.

Frédéric Bernard, chitarrista classico, si è diplomato nei Conservatori Nazionali di Troyes, Reims, Orsay, e al Conservatorio Superiore di Parigi dopo aver studiato chitarra con Jean-Pierre CHAUVINEAU, Pascal BOLBACH, Philippe JOUANNEAU, Pedro IBANEZ, e musica da camera con Pierre PENASSOU.

È laureato in musicologia all’Università di Reims e di Paris-Sorbonne; ha vinto il Concorso Nazionale di Chitarra dell’Ile de France. Dopo una tournée in Brasile per le Alliances Françaises nel 1990, dove diventa amico del famoso musicologo francese Roger Cotte, forma, nel 1993, il “duo FRANCO – BRESILIEN” con il chitarrista paulista Giacomo Bartoloni, i “duo IMPROMPTU” con violoncello e “duo SEMPLICE” con flauto, e il “duo ROMANTIKA” con soprano; in queste formazioni registra e pubblica 8 CD ricevendo le migliori recensioni dalle riviste specializzate. Nel 2011, ha creato il duo con il chitarrista francese Arnaud DUMOND, con il quale ha eseguito il suo concerto per due chitarre e orchestra, « Histoire deux, histoire d’elle » (2017). Altri compositori, Erik MARCHELIE, Lourival SILVESTRE gli hanno dedicato delle opere. Attualmente sta lavorando a un libro dedicato al liutaio Antoine PAPPALARDO. Nel 2019, insieme a Eric FRANCERIES e Igor KIRITCHENKO, ha creato il trio INBREVE. Si esibisce regolarmente in Brasile, Germania, Monaco, Russia, Croazia, Marocco, Portogallo, Italia, Spagna, Inghilterra e Francia e tiene regolarmente Masterclasses e Corsi di Perfezionamento.

Nel 2007, ha creato il festival « GUITARES en PICARDIE », oggi riconosciuto come uno dei grandi eventi chitarristici internazionali. Titolare del Diploma di Stato per l’insegnamento, attualmente è docente di chitarra al CRD di Musica e Danza della città di Laon, dirige la Scuola Municipale di Musica della città di Hirson.