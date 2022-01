Sabato ore 18.30 l’Amen SBA ospita Agliana al Palasport Estra

Archiviato il successo di Mercoledi sera contro la Sibe Prato, l’Amen Scuola Basket Arezzo torna in campo per un altro turno casalingo al Palasport Estra. Per la terza giornata del girone di ritorno, arbitri i Sigg. Panicucci di Ponsacco (PI) e Baldini di Castelfiorentino (FI), gli amaranto sfideranno l’Endiasfalti Agliana reduce dalla sconfitta casalinga contro Lucca.

La squadra di coach Evangelisti avrà bisogno di dare fondo a tutte le proprie energie residue per cercare di allungare la propria striscia vincente, Agliana è una squadra che vale tecnicamente molto più di quanto raccolto fino ad oggi, dove hanno avuto un ruolo fondamentale gli infortuni che hanno coinvolto i giocatori neroverdi.

Fari principali della squadra di coach Mannelli sono il cannoniere Tommei che viaggia ad oltre 19 punti di realizzati a partita e lo specialista in promozioni Zeneli che affianca alle sue doti di realizzatore la propria presenza fisica sotto canestro.

La partita inizierà alle ore 18.30, come da normative vigenti per l’accesso al Palasport sarà obbligatorio esibire all’ingresso il Green Pass Rafforzato ed indossare correttamente la mascherina FFP2.

In questo fine settimana ripartono molti campionati giovanili, sabato scenderanno in campo gli Under 14 Elite che alle 16 affrontano al Palasport Estra la capolista e imbattuta Castelfiorentino, alle 18 a Reggello primo incontro della seconda fase per gli Under 13 di coach Roggi.

Domenica mattina ad Arezzo turno casalingo per la Rosini Impianti Under 15 Eccellenza contro Empoli, Lunedi spazio alla Rosini Under 19 Eccellenza che al Palasport Estra attende la visita del Piombino con palla a due ore 20.30, l’altra Under 19 Tecnoil giocherà Martedi alle 19.15 in casa contro Terranuova, mentre giovedi sarà la Galvar Under 15 Silver a far visita alla compagine valdarnese. Mercoledi cis arà poi il turno di recupero del campionato Under 14 Elite con la trasferta a Firenze sponda Legnaia per i ragazzi di coach Vezzosi.