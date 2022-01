Servizio Civile, a Montevarchi presentati quattro progetti per un totale di 24 posti

Il Ministero per le Politiche Giovanili ha finanziato i progetti presentati dal Comune di Montevarchi riguardanti il bando 2021 del Servizio Civile Universale. I progetti riguardano sia l’area del sociale per un numero di 12 volontari (progetto “Benessere per tutti” 6 posti e “Salute per tutti” 6 posti) sia l’area scolastica sempre per un numero di 12 volontari (progetto “#educazione” 6 posti e “un nido per tutti… tutti inclusi” 6 posti). In totale sono 24 i posti a disposizione dei volontari.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2022.