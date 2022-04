Scocca l’ora dei PlayOff, Amen domenica a Castelfiorentino

Dopo un campionato esaltante chiuso con un be quinto posto, iniziano i PlayOff per l’Amen Scuola Basket Arezzo che domenica pomeriggio per Gara 1 dei Quarti di Finale sarà impegnata sul parquet della Manetti Castelfiorentino.

Non è la prima volta che le due società si affrontano nei PlayOff, il precedente risale a ben 15 stagioni fa quando nei Quarti di Finale del campionato di Serie B 2006/2007 l’allora Eutelia Arezzo si qualificò per le semifinali superando La Falegnami Castelfiorentino per 2-1.

In questa stagione le sfide tra le due squadre si sono concluse con una vittoria per parte, ma la partita del girone di ritorno giocata a Castelfiorentino è stata quella della svolta per la fase finale della stagione dell’Amen che dopo aver subito una pesante sconfitta (80-54), ha trovato le energie per reagire ed infilare una serie di otto successi consecutivi.

Per l’Amen la chiave della partita sarà l’efficacia difensiva nel limitare i cannonieri avversari, Castelfiorentino ha infatti ben cinque giocatori che viaggiano oltre la doppia cifra di realizzazione a partire da Pucci che ha chiuso la stagione regolare con 15,5 punti a partita.

L’appuntamento con Gara 1 è per Domenica 1 Maggio alle 18 al PalaBetti di Castelfiorentino, arbitri i Sigg. Corso di Pisa e Barbarulo di VInci (FI), la formula di questo primo turno prevede che a raggiungere le semifinali sarà la formazione conquisterà per prima due vittorie. Gara 2 sarà in programma Giovedi 5 Maggio alle 21 al Palasport Estra, l’eventuale GAra 3 invece di nuovo al PalaBetti di Castelfiorentino Domenica 8 Maggio alle 18.