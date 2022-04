Cortona, il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi ricevuto in comune

Il Premio Nobel Giorgio Parisi è stato ricevuto in Comune, stamani il professore di fisica ha incontrato il primo cittadino Luciano Meoni e il vice sindaco Francesco Attesti. In questi giorni Parisi sta tenendo il workshop «Mathematics meets physics on disordered systems» nella sede cortonese della Scuola Normale Superiore. Si tratta di un programma di seminari specialistici che si sta svolgendo al Palazzone di Cortona.

Durante l’incontro in Comune, Parisi ha ricordato la sua prima visita in città, avvenuta nel 1979 ed ha mostrato interesse per la mostra che Cortona dedicherà a Luca Signorelli il prossimo anno. Il professore ha citato le opere del grande maestro cortonese visibili proprio al Palazzone, dove sono attualmente in corso i seminari. Con Meoni e Attesti c’è stato uno scambio cordiale e nell’occasione il celebre studioso ha ricevuto in omaggio la riproduzione della «Tabula Cortonensis».

Il professor Parisi si trova a Cortona insieme ad altri 10 docenti provenienti da tutto il mondo e ad altri 30 studiosi. Fino al 6 maggio il gruppo di accademici svolgerà un ciclo di lezioni sulla «Matematica e Fisica dei Sistemi Disordinati».