Scuola per direttori di coro: aperte le iscrizioni da lunedì 10 gennaio

AREZZO. Un altro anno all’insegna della coralità e della musica per la Fondazione Guido D’Arezzo che, grazie al sostegno della Regione Toscana, annuncia l’avvio del nuovo corso 2022 della Scuola per direttori di coro. Una realtà, quella della Scuola, di caratura internazionale che da sempre è grande vanto per la cittadina di Arezzo che accoglierà ancora una volta studenti da ogni parte d’Italia e non solo.

Il bando, da oggi visionabile sul sito www.scuoladirettoridicoro.org, scadrà il 31 gennaio 2022, mentre sarà possibile iscriversi da lunedì 10 gennaio.

Inoltre previste borse di studio da 300 euro per i primi 10 iscritti.

La Fondazione Guido D’Arezzo con più di 35 anni di esperienza nella formazione dei direttori di coro, dei compositori e dei coristi, ha sostenuto l’avvio di carriere importantissime. Anche per questa edizione la Scuola per direttori di Coro Guido D’Arezzo può vantare oltre che collaborazioni con istituzioni, enti e festival anche e soprattutto un corpo docente di altissimo valore come conferma quello di quest’anno con i seguenti professionisti:

Carlo Pavese

Marco Berrini

Roberta Paraninfo

Fabio Lombardo

Walter Marzilli

Stefania Scarinzi

Maurizio Sacquegna

Antonio Greco

Petra Grassi

Mya Fracassini

Cecilia Luzzi

Vladimiro Vagnetti

Benedetta Nofri

Silvia Vajente

Patrizio Paoli

Gianna Ghiori

Michele Lanari

“Un progetto didattico importante e innovativo – dichiara il direttore della Fondazione Guido D’Arezzo, Lorenzo Cinatti – un corpo docente che segue il tradizionale livello di altissima qualità della Scuola e prevede collaborazioni con cori di grande prestigio. Credo che l’ingresso nell’anno del 70° del polifonico non poteva avvenire con una overture più brillante”.

Per eventuali informazioni:

www.fondazioneguidodarezzo.com | Corso Italia 102, Arezzo 0575377430

www.scuoladirettoricoro.org | [email protected]