Scuola senza riscaldamenti ad Alberoro: replica dei genitori al Sindaco di Monte San Savino

A seguito delle affermazioni fatte nelle scorse ore da esponenti dell’Amministrazione Comunale di Monte San Savino, siamo molto amareggiati di essere stati indicati come un gruppetto di genitori, vicini all’opposizione, che usa i bambini a scopo di propaganda politica; questo, oltre a non essere vero, sminuisce l’importanza del nostro operato. Abbiamo agito in quanto rappresentanti eletti dalle nostre classi, delle quali facciamo le veci, la nostra voce è la voce di tutti.

Di seguito la nostra risposta al nostro Primo Cittadino.

“Preg.mo Sig. Sindaco,

non è intenzione di noi genitori entrare in polemiche sterili, ma risolvere il problema dei nostri figli, anche sensibilizzando l’opinione pubblica, se necessario, come del resto, Lei stesso in passato ha fatto quando le cose non Le tornavano e le risposte tardavano ad arrivare, come nel caso di specie, visto che nulla ci ha svelato circa le causa dei ritardi e, soprattutto, nulla è tangibile “delle attività poste in essere da questa amministrazione per rimediare al disservizio”, posto che, ad oggi, i nostri figli sono ancora al freddo.

Lei parla di comunicazione, ma proprio questa è mancata, atteso che il 13 settembre ci fu garantito che i lavori sarebbero stati ultimati per metà ottobre e, a novembre, durante una riunione pomeridiana con i docenti, constatiamo che i lavori non sono terminati e nessuno sa il perché. Eppure, sarebbe bastato un comunicato da parte Sua (scelga Lei con quale mezzo) e avremmo studiato insieme a Lei come risolvere il problema.

Il Suo assessore Liberatori, oggi, afferma che avevate predisposto “una forma di riscaldamento alternativo”, ma, anche questa non si è vista, sebbene le temperature gradevoli di fine ottobre abbiano lasciato il posto alle più ben consuete e rigide temperature autunnali.

Ci ripetiamo, non cerchiamo polemiche e non ci interessano i dibattiti politici, a noi come, crediamo, anche a Lei interessa risolvere il problema contingente.

Lei è il nostro Sindaco e non di una parte politica, quindi, risolva con i fatti il problema che Le abbiamo sottoposto e gliene saremo grati.

Se sarà il male di pazientare un’altra settimana lo faremo e vestiremo di più i nostri figli, come già stiamo facendo, ma comprenderà bene che non c’è più tempo per le parole.

Con rispetto e cordialità”

I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

NOTA FIRMATA DAI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ‘ANNI VERDI’ DI ALBERORO.

