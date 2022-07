Sebastiano Bianchi è un nuovo calciatore del Cavallino

La società Sportiva Arezzo è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Sebastiano Bianchi, centrocampista classe 2003. In carriera ha vestito le maglie di Virtus Entella a livello giovanile per poi approdare nella stagione 2020-2021 al Sestri Levante in serie D dove ha collezionato 15 presenze ed un gol. Nell’ultima stagione ha vestito sempre la maglia del Sestri Levante mettendo a segno 32 presenze in campionato.

‘Nonostante la giovane età Sebastiano ha già collezionato quasi 50 presenze in serie D – sottolinea il dg Paolo Giovannini – Abbiamo aspettato alcuni giorni prima di poter ufficializzare Bianchi visto anche l’interesse di altri club e la provenienza del ragazzo da una società professionistica. Adesso, pur partendo con un elemento in meno a centrocampo per caratteristiche abbiamo varie soluzioni con Castiglia, Settembrini, Lazzarini, Damiani e Bianchi, un giocatore che può agire sia come mezzala che come mediano davanti alla difesa‘.