Seconda edizione di Malpighi Festival: ecco il programma del “Festival di Periferia”

É con grande piacere e tanta emozione che vi presentiamo la seconda edizione del MALPIGHI FESTIVAL, il festival estivo targato Arezzo Che Spacca, che si terrà dal 22 al 24 Luglio presso il parco di Via Malpighi ad Arezzo. Una tre giorni di musica, fumetto, teatro, fotografia e associazionismo all’interno di una cornice tanto unica quanto rara, romanticamente insolita, decisamente magica.

Partiamo dalla grande novità di questa seconda edizione, ovvero la FIERA DELLA MUSICA, che avrà luogo nell’area verde del parco, dove verranno allestiti degli stand espositivi di strumenti musicali, cd e vinili curati dalle varie realtà della città, degli infopoint utili al confronto con le varie etichette locali e non, studi di registrazione e tutti coloro che operano intorno alla figura del musicista.

Dopo il grande successo dello scorso anno, già dalla mattina, non mancheranno i corsi intensivi di fotografia, comicità e fumetto, tenuti rispettivamente da GuBac di Arkadia Collective Lab, Noi Delle Scarpe Diverse e Mammaiuto, che andranno a coinvolgere il pubblico come utente e, al tempo stesso, come artista. Da segnalare in particolar modo anche il laboratorio di Event Management, tenuto proprio da Arezzo Che Spacca, che permetterà ai partecipanti di entrare a far parte dello staff del Malpighi Festival e di lavorare con i vari responsabili durante il suo svolgimento; un’opportunità unica per permettere ai più giovani di essere fruitori ma allo stesso tempo anche protagonisti di un vero e proprio festival, perché è da loro che è giusto ripartire.



Dalle 17.00, nel piccolo ma accogliente anfiteatro urbano, si terranno gli ormai ben noti Aperitalk, moderati dal giornalista Marco Alfonsi, che avranno come ospiti professionisti del settore cultura/intrattenimento come Paco Mengozzi (Men/Go Fest), Mauro Valenti (Arezzo Wave), Lorenzo Cinatti (Fondazione Guido D’Arezzo), Marco “Napo” Ghirga (tour manager), Eleonora Billi (Lars Rock Fest), Samuele Bertocci (scenografo), Igor Cardeti (tour manager), Giulio Carlo Vecchini (Makassar) e i tutor dei corsi intensivi di fotografia, fumetto e teatro, che, per la prima volta, verranno coinvolti in “tavole rotonde” (invece che in semplici interviste cartacee) sulle loro figure professionali che stanno prendendo sempre più campo e suscitando sempre più interesse.



E infine, dalle 19.00, spazio ai concerti, che grazie a una line up davvero variegata vedranno avvicendarsi sul palco nomi del calibro di Le Endrigo (band reduce da X Factor 2021 e con alle spalle più di 300 concerti), Giallorenzo (la nuova promessa della musica indipendente italiana), Renee, Marrano e gli artisti local Novella e Veneregommosa.

Eleonora Betti e il quartetto d’archi di OIDA avranno invece l’onere di diffondere la propria musica la mattina di sabato 23 e domenica 24 Luglio, per un “risveglio musicale” degno di nota, anzi, di note. L’area ristoro sarà interamente curata da Jovannino Ortolab con i suoi prodotti più prelibati, perché mangiare e bere bene è importante anche ad un festival.





PROGRAMMA COMPLETO

22 LUGLIO

10.00: Avvio dei corsi intensivi di Fotografia

15.00: Inizio Fiera della Musica

17:00 Apritalk con Giulio Carlo Vecchini – Artigiani Musicali

18.00: Aperitalk con Marco Napo Ghirga – Production Menager

19.30: Novella

20.10: Renee

21.30: GIALLORENZO

23 LUGLIO

10.00: Corsi di Fotografia, Fumetto e Comicità;

10.00: Fiera della Musica

11.00: Concerto in acustico di Eleonora Betti

16.00: Aperitalk con Eleonora Billi – Nuova visione dei Festival

17.00: Aperitalk con Samuele Bertocci – Disegnare un Palco

18.00: AperiTalk con Igor Cardeti – Una vita in tour

19.00: Vincitori del Contest Post Pandemic Music

19.30: Veneregommosa

20.10: Marrano

21.30: LE ENDRIGO

24 LUGLIO

10.00: Concerto in acustico del quartetto OIDA

10.00: Fiera della Musica

16.00: Esposizione delle tavole degli allievi di Fumetto

17.00: Aperitalk con Lorenzo Palloni, GuBac e Samuele Boncompagni – L’Arte nel Terzo Settore

18.00: Aperitalk con Paco Mengozzi, Mauro Valenti, Lorenzo Cinatti – I Festival di ieri, oggi e domani

18:30: Incontro con il fumettista Holdenaccio

21.00: Spettacolo degli allievi del Corso di Teatro

Sponsor & Partner

Si ringrazia l’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Zero Spreco e il Bando Fermenti per il contributo.

Main Sponsor:

CHIANTI BANCA

Silver Sponsor:

FARMACIE COMUNALI AREZZO

AUTOSCUOLA MONDIAL

Duccio Virgili di FIDEURAM

COMIX CAFÉ

Partner:

ZERO SPRECO

ATAM

UNICOOP FIRENZE Sez. Soci Arezzo

JOVANNINO

HOTEL MINERVA

VIERI NICCOLINI

PRO SERVICE BROSS

LA DOLCETECA

MAMMAIUTO

ARKADIA COLLECTIVE LAB

NOIDELLESCARPEDIVERSE

MEN/GO