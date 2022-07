Due nuove rotatorie a Sansepolcro: progetti a tutela della sicurezza

La giunta comunale di Sansepolcro ha approvato due progetti che ridisegneranno la viabilità della città. Si tratta di due rotatorie che vedranno la loro realizzazione nei prossimi mesi. Una prima rotatoria si trova in via Visconti nell’incrocio con via Togliatti, la seconda invece si trova nella zona sud della città, in via Tiberina sud all’incrocio con via Ghandi.

“Si è reso necessario sviluppare questi progetti a tutela della viabilità cittadina – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi – si tratta infatti di due importanti incroci posti in due diversi rettilinei dove le velocità spesso sono superiori ai limiti indicati dal codice della strada. Per questo è stato necessario ripensare all’intera viabilità cercando di ridurre al minimo le possibilità di sinistri a tutela di residenti e guidatori. I punti dove sorgeranno le due nuove rotonde saranno inoltre dotati di una nuova illuminazione e marciapiede laterale per permettere anche ai pedoni di transitare in piena sicurezza.”

Dopo l’approvazione da parte della giunta avvenuta nei giorni scorsi, seguiranno ora le pratiche di appalto e assegnazione dei lavori. Lavori che avranno un costo complessivo di 300mila euro.