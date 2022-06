Secondo posto alle Nazionali CSEN Pole Dance e Aerial Sport dell’Aquila per Michela Baglioni e Claudia Acciai

Il Sindaco Filippo Vagnoli e l’Assessore Francesca Nassini hanno voluto salutare e ringraziare Martina Castelli della Scuola Two Pass Dance di Soci per il secondo posto ottenuto alle Nazionali CSEN Pole Dance e Aerial Sport dell’Aquila dalle sue allieve Michela Baglioni e Claudia Acciai.

Il Sindaco Vagnoli commenta: “Ogni risultato dei nostri giovani è anche un risultato della comunità. Per questo motivo ci tengo e credo sia un gesto importante, ringraziare in modo pubblico e con la formalità dell’invito nella casa comunale, tutti coloro che si distinguono nei loro settori, siano di lavoro di studio o nello sport come in questo caso. I risultati come questo, quando arrivano, sono graditi perché parlano di una comunità attiva e capace di guardare a grandi obiettivi. Ringrazio per questo tutti coloro che, nelle varie realtà sportive e associative, m si impegnano ogni giorno con cuore e dedizione.Congratulazioni a Martina e alle due campionesse Michela e Claudia e ovviamente un in bocca al lupo per i mondiali”.

L’Assessore Francesca Nassini commenta: “Un altro grande risultato sportivo che Bibbiena è onorata di salutare. Ogni volta è una grande emozione, perché per i giovani del nostro territorio non sempre è facile conciliare tutto e raggiungere i gradini più alti. Per questo a loro va tutta la mia simpatia, ma anche la mia riconoscenza per quello che fanno. La stessa cosa va detta per le varie società sportive e associazioni”.

Martina Castelli ha raccontato al Sindaco e all’assessore che queste due giovani ragazze sono seguite da lei direttamente dal 2016, ovvero da quando lei stessa ha portato in Casentino la novità della danza aerea dopo aver ottenuto due importanti attestati presso le associazioni specialistiche CSEN e ACSI.

Martina è un concentrato di passione per la danza e di determinazione. Due ingredienti che, nel tempo, hanno dato dei buoni frutti, portando il Casentino ai mondiali del prossimo dicembre che si disputeranno al Cinecittà World.