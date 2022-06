Sei medaglie per gli atleti aretini ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics

AREZZO – Una medaglia d’oro, quattro medaglie d’argento e una medaglia di bronzo per All Stars Arezzo Onlus ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2022. Un numeroso gruppo di atleti aretini ha gareggiato a Torino nella più importante gara nazionale dedicata alle persone con disabilità intellettive e, confrontandosi con avversari da tutta la penisola, è riuscito a emergere nelle varie discipline di bocce, pallavolo unificata e tennistavolo. I risultati sul campo sono stati affiancati dal valore sociale di questo campionato tricolore dove lo sport è stato strumento di inclusione, integrazione e valorizzazione delle capacità di singoli ragazzi e ragazze. Molti di loro sono ospiti dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionati di Agazzi dove nel 2002 ha preso il via l’esperienza di All Stars Arezzo Onlus e hanno ora vissuto la grande emozione di tornare a gareggiare dopo oltre due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria.

Il piazzamento più prestigioso è arrivato nelle bocce con la vittoria del titolo di campioni italiani di Silvano Cimosi e Franca Innocenti che, con cinque affermazioni in cinque incontri disputati, hanno meritato l’oro, ma nella stessa disciplina hanno trovato soddisfazioni anche Pippo Masobelli e Stefano Capri che si sono messi al collo il bronzo in virtù di quattro successi. Due ulteriori squadre aretine allenate da Stella Moretti erano composte da Carletto Caldarelli e Nicola Moretti e da Paolo Miralli e Letizia Nannetti che si sono fermati al quinto posto, ottenendo la medaglia di partecipazione. Ben quattro argenti sono invece arrivati con gli atleti del tennistavolo seguiti dal tecnico Adriano Marzocchi, con i secondi posti nella gara individuale di Francesco Giorgi, nella gara di doppio special da Giorgi e Samuele Capacci, nella gara di doppio unificato da Giorgi e Marzocchi, e nella gara generale di squadra.

All Stars Arezzo Onlus ha partecipato ai Giochi Nazionali Estivi anche con una squadra di pallavolo unificata allenata da Claudia Del Tongo che ha riportato un buon quarto posto in un girone particolarmente difficile ed equilibrato, schierando Lorenzo Ciampelli, Paolo Cirillo e Gianni Sacchet come atleti special olympics. «I risultati sono un elemento importante e gratificante per il lavoro svolto – commenta Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus, – ma questi campionati nazionali hanno soprattutto evidenziato la crescita dei nostri ragazzi, la convinzione di voler dimostrare le loro capacità e l’emozione di mettersi alla prova in un contesto tanto importante».