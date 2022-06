Domenica 12 giugno a partire dalle ore 16, presso la Borsa Merci di Arezzo, si terrà il convegno “PANDEMIA Covid-19: È IL MOMENTO DEL CONFRONTO”, organizzato da CO.S.AR. – Comitato Sanitari Arezzo – in collaborazione con Commissione Medico-Scientifica indipendente, Comitato Ascoltami, Associazione ContiamoCi! e Comitato Sanitari Umbri.

Questo lungo periodo pandemico ha sconvolto non solo la quotidianità di tutti, gli aspetti della professionalità, mettendo a dura prova non solo i ruoli e la salute fisica, ma anche le relazioni sociali, il benessere e l’equilibrio psichico delle nostre comunità, specie dei più giovani, e ha visto inoltre aumentare ogni tipo di disagio, nonché disparità economiche e disoccupazione.

Pertanto il comitato di Arezzo e altri gruppi di medici hanno ritenuto necessario creare un incontro che permetta un confronto dialettico, rispettoso e trasparente che abbia alla base il riconoscimento del metodo scientifico come fondamento. Occasione importante di riflessione in un momento così critico ed estremamente delicato per il futuro delle professioni e della sanità.

Al convegno interverranno: il dottor Alberto Donzelli, medico specialista in Igiene e Medicina preventiva e in Scienza dell’Alimentazione, già membro del Consiglio Superiore di Sanità, presidente della Fondazione Allineare Sanità e Salute, membro della Commissione Medico-Scientifica indipendente; la dottoressa Patrizia Gentilini, medico oncologo ed ematologo, membro della Fondazione Allineare Sanità e Salute e della Commissione Medico-Scientifica indipendente; la dottoressa Giada Maslovaric, psicologa, psicoterapeuta, esperta in Interventi Relazionali in contesti di emergenza; il professor Giovanni Frajese, medico endocrinologo, docente all’Università di Roma – Foro Italico, membro della Commissione Medico-Scientifica indipendente e vicepresidente dell’Associazione ContiamoCi!; Federica Angelini, docente e presidente del Comitato Ascoltami.

L’evento sarà moderato dalla dottoressa Maria Teresa Turrini, presidente del Comitato Sanitari Arezzo e dal dottor Alessandro Montedori, presidente del Comitato Sanitari Umbri. Al termine seguirà un dibattito con testimonianze dal vivo. Per la partecipazione è necessario prenotare contattando il Comitato Sanitari Arezzo e sarà possibile seguire la diretta sui canali di 9MQ web TV. Invitiamo tutte le testate giornalistiche a presenziare alla serata.