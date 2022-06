Serata anni ‘80 a Figline

“Il sorriso di Enrico sabato sera in Piazza Marsilio Ficino, era tutto per noi.”

E’ così che ieri sera, sabato 25 giugno, gli amici e parenti di Enrico hanno festeggiato ed accolto centinaia di persone presenti all’evento. L’hanno ricordato in tanti dicendo: “Enrico è ancora fra di noi” il suo sorriso non si spegnerà mai.

L’Associazione “Il Sorriso di Enrico” è nata per ricordare Enrico Dori, ragazzo di soli 20 anni scomparso un pomeriggio di ottobre del 2014, in un incidente d’auto.

I suoi genitori e tanti amici, ricordando la sua passione per lo sport ed il calcio in particolare, hanno deciso di far nascere questa associazione nel Luglio del 2015.

Un gruppo di persone, amici e parenti, si è unito e con il sorriso di Enrico sempre in mente, ha dato vita ad un progetto molto ambizioso.

L’associazione è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), infatti si adopera nel pianificare, per i propri soci, eventi culturali, sociali, sportivi, etc. al fine di raccogliere fondi per gli obiettivi prefissati.

“I nostri cari quando li ricordiamo in ciò che amavano di più, rivivono con noi anche se in maniera diversa.”

“Lo sport unisce le persone e da valore alla vita. L’Associazione che abbiamo fondato è orientata proprio su questo binario e il treno è già partito grazie ai giovani amici di Enrico.”

Durante l’evento di sabato sera tanti stand del sorriso in piazza, giochi, lotterie e tanta allegria.

Sabato sera, in piazza a Figline, si poteva scegliere tra aperitivi, caffè o bibite varie, mangiare pizza, panini, primi piatti o carne. Rinfrescarsi con gelati, granite o ghiaccioli.

Ovviamente tanta musica anni ’80 interpretata magistralmente dal gruppo “TFB Tutto Fa Brodway Golden Theatre Academy e Slimer” “Back to 80s” diretti dalla regista Mic Mirabucci oltre al “dj set by Giulio Piccioli Dj.”

Una serata sotto le stelle di un giugno caldo e pieno di promesse per l’estate appena iniziata.