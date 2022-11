Settignanese – Rassina 3 – 1

FIRENZE : Brutta sconfitta del Rassina che perde per 3 a 1 in casa della Settignanese. Un risultato che praticamente matura nei primi nove minuti di gioco quando la squadra fiorentina passa in vantaggio già al 3’ con Tofanari complice un errore difensivo degli ospiti. Passano 6 minuti ed al 9’ arriva la seconda rete sugli sviluppi di un angolo che trova la pronta deviazione di testa di Milanese. Il Rassina prova poi a reagire ma senza creare troppe apprensioni ai locali. Nella ripresa arriva poi la terza rete dei fiorentini con Tofanari che su respinta di De Marco riesce a ribadire in rete la sfera. La partita finisce praticamente qui salvo nel finale quando all’89’ la Settignanese si fa male da sola realizzando la più classica delle autoreti nella propria porta. Un risultato sostanzialmente giusto e che ribadisce il momento non felice dei ragazzi di mister Sussi. Ma veniamo alla cronaca.

Al 3’ la squadra di casa passa in vantaggio. Sugli sviluppi di una punizione calciata male a centrocampo la Settignanese ruba palla e Tofanari si trova nella situazione giusta per tirare anche senza troppa convinzione ma il pallone assume una traiettoria particolare che inganna De Marco che non riesce ad intercettare. I padroni di casa sembrano avere la padronanza totale del campo e sono costantemente in avanti. Al 9’ arriva poi il raddoppio. Sugli sviluppi di un angolo si inserisce bene Milanesi che di testa anticipa tutti i difensori casentinesi e mette il pallone in rete alla sinistra del portiere. Un doppio vantaggio pesante che condiziona la gara dei casentinesi costretti a recuperare da un doppio svantaggio maturato nei primi dieci minuti. Al 18’ ancora Milanesi dalla trequarti destra effettua un tiro che trova la pronta risposta del portiere casentinese. Al 23’ buona azione manovrata da parte del Rassina. Di Sorbo dalla trequarti centrale smista sulla sinistra per Buonavita che verticalizza per Pajo il cui cross arriva a centro area ma l’azione viene interrotta dal direttore di gara per fuorigioco. Ancora Rassina in avanti al 27’ con Detti che si distende sulla destra e poi si vede ribattere il tiro in angolo. Sugli sviluppi, Terrazzi di testa manda il pallone a sfiorare il palo destro della porta rossonera. Azione sospetta al 34’ con Detti che entra in area rossonera e viene messo a terra ma l’arbitro lascia proseguire. Nel finale al 45’ punizione dal limite di Franchi con pallone respinto da De Marco. Nella ripresa al 46’ il Rassina si fa vivo con un buon tiro di Terrazzi che dalla trequarti manda il pallone sopra la traversa. Un minuto dopo al 46’ Andreini sugli sviluppi di un angolo manda il pallone sopra la traversa. Ancora Rassina in avanti al 50’ con Di Sorbo che entra bene in area ma il tiro viene intercettato e deviato in angolo. Dopo un periodo di enpasse tra le due formazioni al 55’ la Settignanese amplifica il proprio vantaggio. Su respinta di De Marco si inserisce Tofanaro che con un diagonale manda il pallone alla sinistra del portiere. Da registrare un tiro di Terrazzi al 70’ che il portiere devia in angolo. Nel finale all’83’ il Rassina grazie ad una autorete ottiene il goal della bandiera che attenua il punteggio al passivo ma non evita la sconfitta. I locali poi hanno la possibilità di implementare il punteggio ma Fani al 90’ davanti al portiere si fa parare il tiro da De Marco.

Campionato di prima categoria girone E

Settignanese – Rassina 3 – 1

Reti: Tofanari 3’; 55’; Milanese 9’; Salvadori (aut. 88’)

Formazioni:

Settignanese

Arezzo, Ceripa,Salvadori, Vecchi, Cocchi, Elisacci, Virgili, (69’Tambone), Franchi (71’ Capanni), Milanesi (58’ Barnabani), Privitera (58’Fani), Tofanari (77’ Sarri).

A disposizione: Rita, Corri, Tonoli, Nelli

All. Paolo Milanesi

RASSINA: De Marco, Menchini, Pajo, Andreini (62’ Boldrini), Razzoli, Vedovini, Detti (62’ Dattile), Buonavita (72’Bartaletti), Chini(46’Agostini), Di Sorbo, Terrazzi (77’Caddeo)

A disposizione: Goretti, Guizzunti, Landini, Contemori,

All. Andrea Sussi

Arbitro: Valentina Biondi sez. Lucca