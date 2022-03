Settore giovanile, il programma del fine settimana

JUNIORES NAZIONALE | Recanatese – Arezzo, sabato ore 15:30

Dopo il turno di riposo osservato nello scorso fine settimana dal campionato torna in campo la Juniores di mister Jody Zurli che farà visita alla Recanatese, quinta in classifica. Sul terreno del ‘Nicola Tubaldi’ di Recanati gli amaranto vanno a caccia dell’ennesima vittoria esterna di questo campionato: fino ad oggi infatti lontano da Arezzo Castaldo e compagni hanno collezionato solo vittorie. La gara si giocherà sabato con calcio di inizio alle ore 15:30.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI | Atletico Levane Leona – Arezzo, domenica ore 10:00

Trasferta in Valdarno per gli allievi nazionali di mister Massimiliano Bernardini, che saranno ospiti dell’Atletico Levane Leona. A sei giornate dal termine ai baby amaranto mancano pochissimi punti per raggiungere la matematica certezza del primo posto. Partita in programma domenica mattina alle ore 10:00 a Levane.

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI | Arezzo – Bibbiena, domenica ore 10:30

Archiviata l’importantissima vittoria di Poppi nello scontro diretto contro il Casentino Academy dello scorso turno di campionato i giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario ospitano il Bibbiena, quinta forza del campionato. Sul terreno di Palazzo del Pero appuntamento domenica mattina alle ore 10:30

UNDER 14 GIOVANISSIMI PROVINCIALI | Arezzo – Mazzola Valdarbia, sabato ore 15:00

Tornano gli impegni ufficiali anche per i giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi. Dopo aver riposato nella prima giornata della seconda fase del campionato i piccoli amaranto fanno il proprio esordio al centro sportivo ‘Le Caselle’ ospitando i pari età del Mazzola Valdarbia, formazione senese che all’esordio ha pareggiato contro la Sangiovannese. Partita in programma sabato con calcio di inizio alle ore 15:00.

UNDER 13 ESORDIENTI II anno | Capolona Quarata – Arezzo, domenica 10:30

I giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi, dopo aver guadagnato giovedì l’accesso alla seconda fase del torneo ‘elite’ sconfiggendo 4-0 (risultato federale) il Chiusi, fanno visita al Capolona Quarata. Gara in programma domenica mattina alle ore 10:30.

UNDER 12 ESORDIENTI I anno | Arezzo – Levane, venerdì ore 18:00

I 2010 di mister Matteo Lambardi anticipano il proprio impegno di campionato al venerdì. L’Arezzo ospiterà i pari età del Levane con inizio fissato per le ore 18:00.