Sinergia tra Casa dell’Energia e CogenSave per contrastare il caro bollette

La collaborazione è volta a sviluppare progetti di efficientamento energetico e termico in terra d’Arezzo

Una sinergia per sviluppare progetti di efficientamento energetico e termico sul territorio aretino. La Casa dell’Energia, struttura attiva dal 2016 sui temi di decarbonizzazione e transizione ecologica, vedrà la propria attività di consulenza e co-realizzazione di impianti da fonti rinnovabili fare affidamento sull’importante affiancamento di CogenSave.

Questa realtà, subholding del Gruppo CogenInfra SpA specializzata nell’ottimizzazione energetica dei processi termici e operante principalmente nel settore industriale e agricolo, metterà a disposizione della stessa Casa dell’Energia le proprie esperienze, professionalità e capacità economiche per portare avanti interventi rivolti a soggetti pubblici e privati dislocati su tutta la provincia di Arezzo, andando così ad affiancare le imprese in un momento particolarmente delicato per il caro bollette.

«CogenSave – commenta Fabio Mori, direttore e fondatore della Casa dell’Energia, – rappresenta il partner ideale per affrontare le molteplici esigenze energetiche dei Comuni del territorio aretino, ai quali rivolgiamo da molti anni i nostri servizi. Questa società ha dimostrato fin da subito la massima disponibilità, mettendo a nostra disposizione le numerose esperienze e competenze del gruppo, che vanno dalla cogenerazione al fotovoltaico, passando dal biogas al teleriscaldamento. Si tratta di soluzioni importanti e attuali nell’ottica di contrastare il recente aumento dei costi delle bollette».

La collaborazione permetterà di condividere soluzioni innovative e personalizzate per la transizione energetica, favorendo l’utilizzo di fonti rinnovabili e il passaggio verso economie sostenibili.

Il Gruppo CogenInfra SpA, tra i maggiori player italiani per risparmio di CO₂ e capacità di generazione green, di cui fa parte CogenSave, opera in due settori principali: il teleriscaldamento urbano e l’efficienza energetica. Con un fatturato consolidato di oltre 90 milioni di euro, possiede e gestisce oltre 20 centrali di cogenerazione, tra cui 12 impianti di teleriscaldamento e diversi impianti di produzione fotovoltaica e biogas. Complessivamente produce 217 GWh di calore e 245 GWh di elettricità, servendo oltre 1.600 clienti.

«Siamo orgogliosi di questa nuova partnership, grazie alla quale poniamo un nuovo tassello a un lungo percorso che ci ha portati a essere tra i principali gruppi nazionali nel settore dell’energia – dichiara Ilaria Cannata, Amministratore Delegato di CogenSave e Managing Director di CogenInfra SpA. – In un momento storico in cui il tema dell’energia e della tutela ambientale sono estremamente importanti e di attualità, possiamo portare il nostro contributo progettuale e finanziario per realizzare interventi i cui obiettivi sono la riduzione dei consumi e quindi delle emissioni di inquinanti».