SINISA, quel Licenziamento, con quel Tumore…

Quando Sinisa Mihajlović fu licenziato dal Bologna, sobbalzai.

Premetto che non seguo il calcio, e Sinisa entrò nell’orbita dei miei pensieri al suo annuncio di avere un tumore.

Guarda caso, in quei tempi, anche io avevo ricevuto quel Dono, quindi osservare un altro famoso come reagiva mi aiutava nella riflessione,

quindi lo spiavo dal Tubo Catodico.

Giocavamo lo stesso Campionato.

Lui, un altro che non si nascondeva dietro una malattia, ma che fece outing.

Questo il primo passo utile verso una possibile guarigione,

e per essere utile agli altri.

In questi giorni, nella descrizione del suo carattere, la frase che ricorre è che era un duro, un sergente, ma che sapeva sorridere.

Lo abbiamo indurito quando noi Italiani quando bombardavamo il suo paese, come provetti Putin.

Le nostre bombe erano di Pace, quelle di Putin di Guerra. Una infanzia e giovinezza duri, in mezzo ad una guerra.

Uno che quando parla va dritto al punto, e non si preoccupa di essere un piacione, ma è un divisivo.

Non so se sto parlando di me, o di lui.

Vado al punto.

Un carattere forte, che dopo l’incrinatura emozionale dei primi due giorni, quando gli fu annunciata la malattia, ebbe momenti introversi e di pianto nascosto, riprese in mano la Partita della Vita, ed affrontò con metodo e determinazione il male.

Il Bologna in tutto il periodo della sua malattia non ha sofferto della sua condizione. Ha fatto i campionati piazzandosi in zona sicura di classifica.

Il 6 settembre 2022, dopo un avvio di campionato contrassegnato da tre pareggi, due sconfitte e una vittoria in Coppa Italia, viene esonerato con la squadra in quel momento dodicesima dopo cinque partite disputate, quindi in zona confort di classifica.

Il proprietario del Bologna è un canadese, Joey Saputo, di origine italiana, il cui cognome nei confronti di Sinisa è un ossimoro. , di origine italiana,

Cioè Saputo non ha saputo gestire il momento di Sinisa, e quasi a ciel sereno lo ha licenziato senza giusta causa, ma solo nel timore che …in futuro Sinisa non potesse reggere il suo compito.

Rampollo di una famiglia di miliardari della mozzarella fatta in Canada, ha pensato che fare il manager è solo essere un decisionista, e non guardare in faccia ad alcuno.

Strano comportamento per un Canadese perché in quelle terre vi è la venerazione ed il coccolamento degli sportivi che hanno malattie. Solo nell’America del Nord si fa una ovazione all’ultimo arrivato ad una maratona, lo si aspetta, anche se arriva 5 ore dopo il primo.

In Italia, quando correvo io, arrivato il decimo concorrente, già toglievano lo striscione d’arrivo, e quando arrivavi non se accorgevano neppure i giudici.

Forse a Saputo l’ha tradito il sangue italiano.

Forse ha preso alla lettera il nome della squadra che la sua famiglia detiene in Canada, i Montreal Impact, ed ha fatto il Bologna Impact, con una vittima.

Saputo avrebbe dovuto Sapere il danno silente che provocava.

Chi ha un tumore entra in uno stadio di Fragilità Mentale, lo ha ammesso anche il Sergente Sinisa, che ha dichiarato che si emozionava molto di più, e per piccoli motivi.

Non tragga in inganno se si vede la persona FORTE, SORRIDENTE, ATTIVA, magari anche la persona stessa pensa di esserlo.

Ma ho imparato a miei spese che abbiamo un secondo o terzo livello di psiche che si muove dentro di noi, che pensiamo di controllare, e che invece corrode l’Anima ed il Fisico.

Quando una persona è in questo stato, il ricevere una mazzata, improvvisa, ingiustificata, da un ambiente che pensavi ti amasse, è l’apertura di Canyon nell’Anima, che si riversa inevitabilmente nel fisico.

Le relazioni tra Tumori e Psiche è cosa scientificamente acclarata.

E’ un co-fattore, che in frangenti, può essere la goccia che fa traboccare il vaso. Non a caso si parla di PsicOncologia, che studia questi fenomeni.

Quindi quando seppi del licenziamento di Sinisa, come un gemello a distanza quasi mi arrivò dentro di me il dolore.

Come quando i gemelli sta male uno, e l’altro a 10.000 km di distanza lo avverte, e sta male anche lui.

Può darsi che Sinisa sarebbe ricaduto ugualmente in patologia, ma quel fatto, al di là della sua Forza, del suo Sorriso Grandangolare, del suo Humor sicuramente gli ha tagliato le gambe ed ha aperto i rubinetti psicosomatici al riavvio del Tumore.

Muoiono le Persone e spesso, per pudore, che oggi si chiama in modo chic Privacy, non si conoscono i contorni della malattia.

Il trattenere l’informazione è un atto di Egoismo verso gli Altri, che dalle tue parole potrebbero ottenere riflessione e giovamento.

Molte patologie o inconvenienti fisici, ad una analisi di un medico scrupoloso, pochissimi ve ne sono, partono dalla psiche e dallo stress, per cui la prima cosa che un dottore, in una anamnesi corretta del paziente, dovrebbe accertare, è lo stato mentale della persona.

Ed alla fine può darsi che invece che una pillola gli direbbe di farsi una passeggiata in un bosco.

Ma sto iniziando un argomento in cui dilagherei.

Te ne parlo una altra volta.

Contrapposto al comportamento di Joey Saputo,

immeritato presidente del Bologna,

è Bruce Springsteen,

che ha un brano che sarebbe stata la ricetta giusta per Sinisa,

If I Should Fall Behind [wait for me]

SE IO CADESSI e rimanessi INDIETRO [aspettami]

Cantata uno ad uno, quasi acapella, dai membri della E-Street Band,

solo con una chitarra che insiste con pochi accordi,

dolcemente ossessiva,

quasi un Mantra.

Ciao Sinisa,

non ti ha aspettato.

