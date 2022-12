Il Meraviglioso Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Cesalpino

Gianni Rodari nella sua poesia Il magico Natale spiega cosa farebbe per Natale se avesse una bacchetta magica.

L’Istituto Comprensivo Cesalpino con la bacchetta magica ha avuto ben chiaro che cosa fare: riproporre dopo tre anni il consueto Concerto di Natale per orchestra e coro.

30 orchestrali della scuola media Cesalpino ad indirizzo musicale ed oltre 100 coristi provenienti dalle quinte classi delle scuole elementari Pio Borri, Gamurrini e Leonardo Bruni, guidati dal Maestro ed insegnante di tromba Massimo Melani, hanno regalato oggi – nella splendida cornice del Teatro Petrarca di Arezzo – un pomeriggio speciale interamente dedicato alla magia del Natale.



Dopo un breve e appassionato saluto iniziale – molto applaudito dai genitori presenti il sala – da parte della Dirigente Scolastica Sandra Guidelli che dal 1° settembre 2022 ha assunto l’incarico di guidare l’Istituto Comprensivo Cesalpino, il microfono è passato al docente di violoncello Volfango Dami che ha introdotto il programma musicale interamente dedicato al Natale, con racconti e aneddoti inerenti i brani eseguiti dai giovani orchestrali e coristi.

Da White Christmas a Let it Snow.

Da Mary Poppins a When Santa Claus comes to town fino alla famosissima I wish you a Merry Christmas tradotta per l’occasione in “Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo“.

Natale come ogni anno arriverà e con se porterà un anno pieno zeppo di serenità e gioia.

Questo l’augurio sincero da parte di tutti i ragazzi saliti sul palco di fronte ad un Teatro Petrarca addobbato a festa ed esaurito in ogni ordine di posto.