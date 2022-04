Sofia Boschi della ginnastica Falciai si laurea vicecampionessa nazionale Gold

Nel palasport di Biella, l’inno nazionale ha risuonato anche per lei, salita sul secondo gradino del podio, dopo aver condotto una gara esemplare. La giovanissima ginnasta della Falciai aveva esordito qualche mese fa nel campionato di Serie A2 con la squadra aretina, reagendo molto bene nonostante fosse alla prima apparizione in un campionato di tale prestigio, insieme a ginnaste più grandi di lei e con più esperienza.

Nonostante ciò non si era fatta intimorire ed aveva sfoderato già in quell’occasione la sua grinta, confermata a Biella proprio sabato, dove con determinazione è scesa in pedana riuscendo a mantenere la concentrazione in tutti gli esercizi in cui si è esibita: cerchio, palla, clavette e nastro.