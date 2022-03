Sosta Palmizi tra i 57 progetti del Centro Italia ancora in gara per il Concorso Art Bonus

CinemaèDanza, il progetto estivo dell’associazione cortonese selezionato insieme ad altri meritevoli progetti italiani, è ora in lizza per accedere entro il 21 marzo alla finale del concorso nazionale ArtBonus.

Nell’estate 2021 la rassegna di film che incontrano la danza e le espressioni del corpo, ha fatto tappa in cinque location tra Umbria e Toscana, incontrando il pubblico con proiezioni, approfondimenti e performance creando occasioni per incontrare la danza in ogni sua forma.

Cinemaèdanza è ora in gara per raggiungere la finale del concorso Progetto Art Bonus dell’Anno 2021, iniziativa nata con l’obiettivo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza della Legge Art Bonus e premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile attraverso l’Art Bonus il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. Entro il 21 marzo è possibile votare all’indirizzo www.artbonus.gov.it/concorso, in seguito i primi 10 progetti classificati parteciperanno ad una seconda fase di votazione sulle piattaforme social che terminerà il 1° aprile.

CinemaèDanza, nato nel 2014, è un progetto di Sosta Palmizi a cura di Silvia Taborelli e Raffaella Giordano e dedica la programmazione a tutti quei film che rappresentano importanti tappe nel variegato mondo della danza e dei suoi confini, con l’obiettivo di raccontare la poesia e la forza comunicativa del movimento senza distinzioni di genere attraverso il grande schermo. L’edizione 2021, che si è svolta nelle città di Perugia, Castiglione del Lago, Cortona, Castiglion Fiorentino e Arezzo, in collaborazione con enti e realtà del territorio, è stata arricchita dagli interventi performativi di artisti provenienti da tutta Italia che, durante le giornate di proiezione, hanno portato nei vicoli, nelle piazze e nei giardini la bellezza del movimento dal vivo.

L’edizione 2021 di CinemaèDanza è stata realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione CR Firenze | in collaborazione con Dance Gallery/Corpi Uscenti, Lagodarte Impresa Sociale/Rocca Cinema, Comune di Cortona, Cinema Eden/ Officine della Cultura, Associazione L’ulcera del Signor Wilson, Comune di Castiglion Fiorentino.