Castiglion Fiorentino, “Dov’è più profondo-work in progress”: prova aperta al pubblico venerdì 18 marzo alle 20:30

Venerdì 18 marzo, alle 20.30, appuntamento al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino con Dov’è più profondo-work in progress, prova aperta al pubblico al termine della residenza creativa, di e con la danzatrice e coreografa Irene Russolillo. Grazie a corporeità, suono e immagini, dov’è più profondo convoca la potenza vibrazionale del canto come spazio-tempo condiviso tra esseri umani. A partire dal confronto con archivi e cantori spontanei, ha origine la creazione coreografica, occasione per analizzare e celebrare aspetti semplici e importanti del vivere-insieme: il rapporto di una comunità con la Storia, il lavoro, la natura.

“Dov’è più profondo” è un dispositivo scenico fatto di corporeità, suono e immagini, esito di un processo creativo in cui alcuni praticanti di forme canore e di oralità tradizionali del territorio ospitante, sono invitati a condividere il proprio patrimonio musicale e culturale. I loro contributi vengono registrati, andando così ad implementare il repertorio di cori e di cantori spontanei ritrovabile in rari archivi e collezioni. Il processo condiviso tra gli artisti e i cittadini coinvolti è il punto di partenza per intervenire su questa materia preziosa, portatrice di memorie personali e collettive. La musica svolge un ruolo in qualche modo medianico, tra il nostro presente e la storia di queste persone e luoghi, ed è il punto da cui scaturisce la creazione coreografica.

Il progetto è realizzato da Irene Russolillo con l’Ass. Cult. VAN nell’ambito del Premio CROSS Award 2019 / Verbania, col sostegno in residenza del Teatro della Cittadella di Aosta e del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni con la Fondazione CR Firenze – Bando Abitante 2021, col supporto di Ministero della Cultura e Regione Emilia-Romagna.