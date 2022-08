Sostenibilità e risparmio energetico per i nuovi nidi di San Giovanni Valdarno

Sono uscite qualche giorno fa le graduatorie relative all’avviso “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu. E il comune di San Giovanni Valdarno è stato premiato con l’accoglimento di due progetti: uno da 1.218.000 relativo al plesso La Pira- Don Milani e uno da 1.195.000 per il plesso Rodari al Ponte alle Forche.

In entrambi i casi si tratta di nuove strutture situate nei pressi dei poli scolastici esistenti, e con essi direttamente collegati, che avranno una capienza di circa 50 bambini ciascuno e saranno realizzati seguendo i moderni criteri di sostenibilità e risparmio energetico. Le scuole, pensate secondo i metodi della recente bioedilizia, saranno un ambiente di gioco e studio funzionale a servizio dei bambini e delle educatrici che consentiranno di accrescere e potenziare l’offerta dei servizi educativi a favore dei più piccoli e delle loro famiglie.

Entrambi i nuovi edifici, pensati per il benessere dei bambini, saranno progettati con un occhio attento alla sostenibilità energetica; l’energia termica sarà generata attraverso un sistema a pompa di calore integrato da un sistema di pannelli solari (impianto termico e sanitario).

Il tutto sarà funzionale ad alimentare una centrale termica di facile gestione e sistemi di trattamento aria efficienti, in grado di rendere il microclima interno ottimale. Sono previsti pannelli solari a svuotamento per risolvere il problema della stagnazione in estate a scuola chiusa; per garantire il necessario ricambio d’aria sarà previsto un impianto di estrazione ed immissione aria con recuperatore di calore ad alta efficienza a flusso incrociato. Il fabbisogno di energia elettrica sarà in parte derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Il nuovo padiglione della scuola Rodari avrà una superficie di circa 400 metri quadri con più di 1000 metri quadri di spazi esterni e sarà collocato nell’area adiacente alla scuola con accesso diretto sia da via Ponte alle Forche che dalla retrostante via, mentre quello della La Pira avrà una superficie di circa 300 metri quadrati e sarà inserito sul lato del giardino dell’attuale scuola con un accesso pedonale diretto dal parco Falcone-Borsellino.

“Questo risultato – dichiara l’assessore ai lavori pubblici del Comune di San Giovanni Valdarno – è un’ulteriore conferma del riscontro positivo che stanno avendo le nostre progettualità nell’ambito dei finanziamenti nazionali ed europei, e di questo non possiamo che essere contenti. I fondi ad oggi ottenuti dal nostro comune nell’ambito del Pnrr, per oltre 12 milioni, rappresentano un’importante opportunità di sviluppo nel nostro territorio e di questi una buona parte sono destinati alla scuola. Quest’ultimo finanziamento di 2,4 milioni infatti, si inserisce nel solco di un lavoro portato avanti da questa amministrazione, con l’obbiettivo chiaro di riqualificazione del nostro patrimonio scolastico e di miglioramento dei servizi educativi; in questa direzione abbiamo lavorato al progetto di riqualificazione dei due poli scolastici Marconi e Masaccio, i principali della nostra città, e il progetto del nuovo polo scolastico 0-6 alla Rosai Caiani, che ci ha visto nei mesi scorsi già assegnatari di un finanziamento di 2,3 milioni”.