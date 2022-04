Sotto due volte e con l’uomo in meno l’Arezzo riprende la Pianese (2-2)

90′ + 5′ – L’Arezzo conquista un punto d’oro e di carattere.

90′ + 4′ GOL AREZZO: Calderini pareggia.

90′ + 3′ – Zona entra in area e viene atterrato. L’arbitro non ha dubbi e indica il rigore.

90′ + 1′ – Marras di testa per poco non beffa Crispino sulla punizione di Pinna.

90′ – Cinque minuti di recupero.

87′ GOL PIANESE: Ambrogio vede e serve nel corridoio giusto Convitto che incrocia il tiro trovando il gol con l’aiuto del palo.

85′ – Si fa male Doratiotto dopo lo scontro con Crispino e Simeoni. Problema al ginocchio per lui, entra Niccolò Marras.

84′ – Rinvio di Colombo, Doratiotto ruba palla a Folino e per poco non trova il gol.

82′ – Ammonito Simeoni.

80′ – Fuori Lepri per Ambrogio.

77′ – Fuori Rosini dentro Palma.

75′ – Pianese all’assalto, l’Arezzo che prova ad alzare una barricata affidandosi in avanti all’estro di Calderini supportato da Doratiotto.

72′ – Ammonito Lazzarini.

69′ – Esce Cutolo tra gli applausi, anche del pubblico di casa, al suo posto entra Doratiotto.

68′ – Colombo decisivo su Convitto da distanza ravvicinata.

67′ – Lancio di Pinna per Calderini, l’arbitro ferma per fuorigioco una ghiotta occasione per il Cavallino.

64′ – Pianese a trazione anteriore con l’ingresso di Convitto per Modic.

60′ – Ammonito Calderini.

59′ – Escono Pisanu e Marchi per Benedetti e Sicurella. Arezzo chiamato ad una partita di sacrificio a oltranza con l’uomo in meno.

57′ – Trovade si guadagna una punizione dal vertice destro dell’area di rigore. Il suo tiro però non trova la porta.

55′ – Ancora un palo per la Pianese colpito questa volta da Lepri. Forcing bianconero.

53′ – Trovade dal limite colpisce il palo.

51′ GOL AREZZO: eurogol di Cutolo. Tiro incredibile del capitano che da distanza siderale batte Crispino e pareggia.

50′ – Nonostante l’uomo in meno spinge l’Arezzo con insistenza.

46′ – Inizia la ripresa. Esce Persano per Pinna.

45′ + 3′ – Pianese avanti uno a zero e con un uomo in più alla fine del primo tempo.

45′ + 1′ GOL PIANESE: Colombo indovina l’angolino ma il tiro di Tascini si infila comunque in rete. Si giocherà fino al 48′.

45′ – Fallo di Biondi in area, rigore per la Pianese. Concesso intanto un minuto di recupero.

43′ – Cartellino rosso per Frosali. Secondo giallo per un intervento in scivolata su Tascini. Espulso anche Mariotti, anche il tecnico per doppia ammonizione.

38′ – Occasionissima per Trovade, riceve la torre di un compagno in area, si gira ma Colombo blocca. Proteste degli amaranto per un presunto tocco con la mano in area di Trovade.

33′ – Ottimo pallone lavorato da Cutolo in area che vede e serve Pisanu nel corridoio, il centrocampista calcia in porta ma Crispino blocca.

30′ – È cresciuto l’Arezzo, ma fin qui solo tanta frenesia da una parte e dell’altra.

27′ – Punizione di Cutolo, deviazione in area (forse Marci) e Crispino si deve distendere per sventare il pericolo.

20′ – Arezzo alla ricerca del contropiede, Pianese più spigliata fin qui nella manovra.

18′ – Risponde subito la Pianese: tirocross di Lepri e palla fuori di poco.

17′ – Contropiede Arezzo: Cutolo riceve sulla destra, si accentra, ma il sinistro è fuori misura.

10′ – Buon ritmo fin qui. Amaranto che hanno difficoltà nel controllo del pallone e in alcuni movimenti, complice il terreno di gioco che è stato anche bagnato nel prepartita.

4′ – È partita all’attacco la Pianese, forte anche di un maggiore feeling con il sintetico del Comunale di Piancastagnaio.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti.

PIANESE (4-3-3): 1 Crispino; 2 Kondaj, 5 Folino, 6 Simeoni, 3 Gagliardi (44′ st 13 Scuderi); 4 Marino (40′ st 17 Marianeschi), 8 Modic (19′ st 19 Convitto), 11 Rosini (32′ st 20 Palma); 10 Lepri (35′ st 18 Ambrogio), 9 Tascini, 7 Trovade.

A disposizione: 12 Nannelli, 14 Celestini, 15 Ricci, 16 Mininno.

Allenatore: Lucio Brando.

AREZZO (4-3-3): 1 Colombo; 23 Campaner, 2 Biondi, 77 Frosali, 33 Zona; 8 Lazzarini, 6 Pisanu (14′ st 5 Benedetti), 26 Marchi (14′ st 16 Sicurella); 10 Cutolo (24′ st 11 Doratiotto; 40′ st 7 Marras N.), 90 Persano (1′ st 19 Pinna), 18 Calderini.

A disposizione: 22 Balucani, 3 Mastino, 21 Ruggeri, 31 Marras D.

Allenatore: Marco Mariotti.

ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Alessandro Marchese di Napoli – Sergio Balbo di Caserta).

RETI: pt 46′ Tascini rig; st 5′ Cutolo, 42′ Convitto, 49′ Calderini rig.

Note – Spettatori: 300 circa. Recupero: 3′ + 5′. Angoli: 6-3. Ammoniti: pt 39′ Mariotti, 40′ Frosali, 46′ Biondi: st 7′ Modic, 15′ Calderini, 27′ Lazzarini, 37′ Simeoni. Espulsi: pt 43′ Frosali per doppia ammonizione; al 43′ pt Mariotti per doppia ammonizione.