Spuma golosa cioccolato fondente e chili

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Se siete grandi fan del cioccolato fondente questo goloso dessert vi farà impazzire, specie per quel pizzico di chili che renderà questa mousse davvero stuzzicante e molto accattivante e fresca al palato pur essendo il fondente un sapore decisamente intenso…

Semplicissima e veloce, potrete usarla in fantastici bicchierini monoporzione da servire con frutta secca, gocce di cioccolato, biscottini, fragole…insomma,sarà strepitosa in qualunque modo deciderete di servirla e gustarla!!

INGREDIENTI:

(per circa 4 bicchierini monoporzione)

200 ml panna fresca

50 gr zucchero integrale di canna

1/3 cucchiaino chili piccante(anche più a piacere)

1/2 cucchiaino cannella

200 gr cioccolato fondente almeno all’ 80%)

Gocce di cioccolato fondente a piacere

Mandorle spellate a piacere

PREPARAZIONE

In una casseruola a bagnomaria scaldare 100 ml di panna quindi aggiungere chili, cannella e zucchero. Far sciogliere ed unire il cioccolato fondente.

Una volta fuso ed amalgamato perfettamente il cioccolato regolare di chili(aggiungere poco alla volta ad esempio se si vuole ottenere un sapore più marcato).

Togliere dal fuoco e lasciar intiepidire.

Montare – senza esagerare, la panna deve risultare montata ma non troppo ferma- i restanti 100 ml di panna ed unirla poco alla volta al cioccolato ormai a temperatura ambiente, con una spatola e movimenti circolari dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Porzionare in bicchierini di vetro, decorare con mandorle e gocce di cioccolato e servire!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci