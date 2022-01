Squadra al lavoro sul campo Lebole. Con il Trestina si gioca al ‘Bernicchi’

Seduta sul campo Lebole per la prima squadra che è tornata al lavoro dopo il giorno di riposo concesso dallo staff tecnico. Un allenamento che si è aperto con un ‘torello’ come riscaldamento ed è proseguito con esercitazioni atletiche fino ad una serie di partitelle a tema in chiusura. rientrato a pieno regime in gruppo capitan Cutolo così come Zona, mentre per Mancino solo programma personalizzato. Domani è in calendario una doppia seduta (alle 10:30 e alle 14:30) che sarà svolta all’interno dello stadio Comunale.

Sporting Trestina–Arezzo al Bernicchi di Città di Castello

La prima giornata del girone di ritorno, in programma domenica 30 gennaio, tra Sporting Trestina e Arezzo verrà disputata allo stadio Bernicchi di Città di Castello con calcio di inizio alle ore 15:00. L’accesso all’impianto sportivo sarà consentito ai soli possessori di Green Pass rafforzato con l’obbligo di indossare mascherine FFP2. Nelle prossime ore verrà comunicato il numero dei tagliandi destinati ai tifosi amaranto e le modalità di acquisto. I tagliandi saranno a disposizione nei giorni di venerdì 28 e sabato 29 gennaio dalle ore 16 alle 19 presso lo store della Società Sportiva Arezzo in via Madonna del Prato.

Flaminia Civitacastellana–Arezzo, il recupero il 2 febbraio

La Lega Nazionale Dilettanti ha fissato per mercoledì 2 febbraio alle ore 14:30 il recupero della 17esima giornata di campionato tra la Flaminia Civitacastellana e la società amaranto.