“Teatro Auditorium Le Fornaci

a cura di Kanterstrasse “

Si riaprono finalmente le porte del Teatro Le Fornaci di Terranuova Bracciolini per una stagione 2022 ricca di eventi che spaziano dalla prosa al teatro ragazzi e dalla musica al cinema.

Questo cartellone, a cura della compagnia Kanterstrasse e con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e del Comune di Terranuova Bracciolini, prevede la collaborazione anche di due preziose realtà del territorio: la Scuola di Musica Poggio Bracciolini con due lezioni concerto e Blanket Studio per la programmazione cinematografica.

“Il titolo di questa stagione, ti conosco mascherina, è nato perché “Ci piaceva questo gioco di parole un po’ ironico” – spiega Simone Martini, presidente di Kanterstrasse – “ per strappare un sorriso (ovviamente ben coperto!) al nostro affezionato pubblico che non vediamo l’ora di accogliere in questi 13 spettacoli”.

Un pensiero è sempre rivolto anche ai piccoli spettatori, una stagione a loro dedicata, DIFFUSIONI KIDS, con 4 spettacoli in pomeridiana domenicale. Non mancano nemmeno le residenze artistiche, ben 3, di Matteo Pecorini, Monia Baldini e della compagnia Rime Sparse che “abiteranno” il teatro per la creazione dello spettacolo che poi porteranno in scena.

Spazio anche ai progetti di formazione del pubblico, in collaborazione con Rete Teatrale Aretina, è aperta proprio in questi giorni la campagna per iscriversi al gruppo degli Spettatori Erranti Valdarno.

Si parte la sera del 28 Gennaio con lo spettacolo MAGGIO ’43 di Davide Enia che torna sul palco de Le Fornaci dopo tre anni da “L’abisso”, ospitato nel Febbraio 2019.

Enia, accompagnato dalla musica di Giulio Barocchieri, racconta il 1943, anno cruciale per Palermo e la sua gente, con i bombardamenti che distrussero la città prima dello sbarco degli Alleati, per scoprire che quei tempi bui somigliano tragicamente ai nostri.

Il 31 Gennaio verrà poi celebrata la Giornata della Memoria 2022 con L’IMPERO DEI SOGNI di e con gli allievi del laboratorio teatrale condotto da Kanterstrasse.

Ecco i primi appuntamenti per quanto riguarda il mese di gennaio:

Venerdì 28 Gennaio ore 21:15

Davide Enia

MAGGIO ‘43

Lunedì 31 Gennaio ore 21:15

Giornata della Memoria 2022

KS Lab

L’IMPERO DEI SOGNI

I prezzi dei biglietti sono 10 euro per l’intero e 7 euro per il ridotto (sopra i 65 anni, sotto i 35 anni e Spettatori Erranti). Per il cinema, la stagione di teatro ragazzi DIFFUSIONI KIDS e gli eventi della Scuola di Musica il prezzo del biglietto unico è di 5 euro mentre la Giornata della Memoria è ad ingresso gratuito.

Per info e prenotazioni sarà possibile telefonare al numero 353/4342527 oppure mandare una mail all’indirizzo [email protected]

L’accesso a teatro è regolato nell’osservanza delle linee guida della Normativa anti COVID19 vigente.

Per rimanere aggiornati sulla programmazione basterà visitare le pagine social (Facebook ed Instagram) dell’Auditorium Le Fornaci e della compagnia Kanterstrasse e i due siti dedicati: www.kanterstrasse.it – www.lefornaci.org