Stazione Av, fronte sempre più ampio. Meoni: “unità di intenti istituzionale, ora scelte politiche chiare”

«A due mesi dal convegno organizzato a Cortona per la stazione alta velocità, è sempre più largo il fronte che sostiene la battaglia per questa infrastruttura», è questo il commento del sindaco Luciano Meoni a seguito dei recenti incontri politico-istituzionali in cui è stata ribadita la necessità di uno scalo per i treni Frecciarossa a servizio del territorio.

Il convegno «Stazione AV Valdichiana» è stato organizzato insieme alle amministrazioni comunali di Castiglion Fiorentino e Foiano lo scorso 11 febbraio: «Quel giorno – dichiara il sindaco di Cortona – abbiamo scattato la fotografia delle potenzialità che esprime tutto il territorio che va da Arezzo, Siena, fino all’Umbria e delle buone ragioni che sottendono alla realizzazione della stazione alta velocità».

«Restiamo convinti – prosegue Meoni – che solo l’unione di intenti fra più realtà territoriali risulterà vincente. Per primi non abbiamo voluto indicare le possibili localizzazioni della futura stazione, questo è il compito che spetta agli studi di fattibilità. Tutte le istituzioni coinvolte hanno il dovere di remare nella stessa direzione per raggiungere l’obiettivo. Seguiamo con attenzione come trasversalmente, anche dal mondo politico, si stia facendo largo questa impostazione, perché quella di valorizzare il territorio è una scelta di profonda strategia politica. Siamo convinti che questa infrastruttura possa essere il volano per il rilancio economico del territorio».