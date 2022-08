“Storie Jazz” a spazio seme: 30 agosto concerto con letture sulla musica jazz e molto altro

Le note e le vite del Jazz. Martedì 30 agosto, alle 21.15, ad Arezzo, Spazio Seme (via del Pantano 36 – ingresso 10 euro) presenta e ospita il concerto con reading “Storie jazz”, realizzato in collaborazione con Arezzo Music, Fondazione Guido d’Arezzo, Arezzo Jazz Club e Arezzo On the Corner.

Una serata per ripercorrere i brani classici del jazz, un repertorio accompagnato da letture su curiosità, aneddoti, storie di vita di grandi jazzisti del ‘900, da Duke Ellington a Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Rey Charles e altri. Sul palco di Spazio Seme si esibiranno Gianni Bruschi (voce), Ivan Elefante (tromba), Francesco Sarrini (contrabbasso), Joseph Gabriele Nowel (pianoforte), Saveri Cacopardi (batteria); testi e letture a cura di Francesco Botti. Un tributo al genere musicale che ha contribuito a incentivare il dialogo tra popoli e culture diverse, veicolo di rispetto dei diritti umani, finalizzato a rafforzare l’uguaglianza abbattendo ogni forma di discriminazione.

A seguire, alle 22.30 una Jam session aperta, con i musicisti e i cantanti di Jazz Club Arezzo e Jazz on the corner, realtà jazzistiche attive nel territorio aretino, per rivivere le emozioni delle serate della rassegna “Winter Jazz”, organizzata a Spazio Seme dal 2014 al 2018, con il pianista jazz Silvano Grandi e altri musicisti specializzati.

Il concerto è promosso da Spazio Seme in collaborazione con Arezzo Music, Fondazione Guido d’Arezzo, Arezzo Jazz Club e Arezzo On the Corner.

Info: Spazio Seme 0575/1827337 – [email protected]

www.spazioseme.com