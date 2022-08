Incidente in Viale Michelangelo: l’intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, sono intervenuti nel comune di Arezzo in Viale Michelangelo, per un incidente stradale tra due autovetture con la rottura di una tubazione della rete di alimentazione di metano. I Vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza in attesa dell’intervento del gestore della rete. Sul posto Polizia Locale e 118.