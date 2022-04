Subbiano 4° comune per presenze turistiche in Casentino

I dati dell’osservatorio del turismo 2021 danno grande soddisfazione al Comune di Subbiano che si pone al 4° posto per presenze nell’Ambito Territoriale del Casentino di cui fa parte. “C’è stata una importante crescita di turisti nel 2021 e di cui hanno beneficiato le nostre strutture ricettive ” afferma l’assessore alla cultura Paolo Domini “un territorio il nostro che ha visto una presenza di oltre 16000 turisti, di cui 9500 stranieri e 6500 italiani, un risultato, questo, raggiunto sicuramente per una politica di vasto raggio che abbiamo costruito con l’Ambito Territoriale” continua l’assessore Domini” la scelta che ha portato a progettare insieme percorsi turistici, ha sicuramente aumentato l’offerta , tanto che coloro che hanno soggiornato a Subbiano sono poi i turisti che si sono ritrovati negli altri territori casentinesi”.

Una economia quella del turismo che può diventare importante se sarà consolidata e ampliata , sostenendo le attività ricettive in modo che il turista permanga nel territorio apprezzando l’ambiente, la storia e le sue tipicità enogastronomiche , unite alla qualità e professionalità delle strutture. “Sicuramente il nostro obbiettivo è consolidare e aumentare l’offerta e in questo rientrano anche le attività culturali che possiamo organizzare e promuovere oltre ai cammini storici “dichiara l’Assessore Paolo Domini” a questo proposito ci sarà a breve una sorta di tour dei Cammini , realizzato da una Agenzia ,che giungerà a Subbiano il tre maggio e qui farà tappa , così come avvenuto negli anni precedenti per il cammino di Dante e quello della Via Romea Germanica“.

Subbiano, come ha commentato Paolo Domini, è una sorta di ponte anche tra Arezzo e Casentino e questo per il territorio è un vantaggio, da un lato può guardare a un turismo spirituale e ambientale che conduce sino al Parco Nazionale , e dall’altro lato può essere un polmone per la città per quei turisti che in grande quantità hanno scelto Arezzo come meta turistica.