Subbiano, sabato 17 dicembre alle 16 nella sala consiliare un cammino raccontato da Alessandro Ferrini “Con San Francesco sull’Alpe di Catenaia”

Un cammino quello che presenta sabato 17 dicembre l’Amministrazione Comunale, su un progetto di Centodue/Subbianotv, vuole valorizzare la mantagna del suo territorio, l’Alpe di Catenaia, attraverso un libro di Alessandro Ferrini che vuole essere una guida al trekking ampliata con la storia e l’ ambiente in cui ci si immerge e che conduce dal crinale verso la Verna ” Con San Francesco sull’Alpe di Catenaia”.

A presentare questo cammino , attraverso filmati e fotografie di Alessandro Ferrini, sarà il prof. Amando Cherici, che da anni si occupa di ambiente con il suo sito Armanduk e profondo conosciuto della storia e dell’arte del territorio.

“Un cammino che introduce anche il progetto dell’Amministrazione Comunale di Subbiano che con una bretella collegherà la ciclopedonale dell’Arno a Fonte del Baregno, da dove si protrà scegliere più itinerari ma uno in assoluto molto interessante, quello che collega alla Via di Francesco in Toscana portando il viaggiatore verso l’Eremo della Casella e da qui alla Verna.” Commenta l’assessore alla cultura Paolo Domini” Un progetto che consentirà anche lo sviluppo della ricettività in questa montagna come Casa Taverni, il Rifugio di Vallomagna alle Tre Fonti, la Casina della Burraia. “

Un libro quello di Ferrini che porta a conoscere punti panoramici che conquistano l’animo e lo predispongono al viaggio lento, tra immense faggete dai colori che cambiano di stagione in stagione mostrandosi sempre diverse, perché ogni cammino sia diverso, dove incontri la poiana guardando nel cielo e tracce evidenti di cerbiatti e di cinghiali se lo sguardo si abbassa.

Un libro, quello di Alessandro, il fotografo professionista, che si definisce boscaiolo, e lo è anche , che parla delle nostre radici in questa montagna dove il prof. Fatucchi scoprì le “coppelle” e il Gruppo Giano altri importanti ritrovamenti, rimarcando come la storia di Subbiano sia legata al popolo etrusco.

“In cammino con tre Santi, un Beato e un Poeta” questo il titolo del Libro in cui si trova il percorso di Subbiano, che non guarda solo ad un Santo, San Francesco, ma anche al Poeta, Dante , dato Subbiano ha nel suo territorio anche La Via di Dante.