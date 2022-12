Statua di Cristo piange a Stupinigi: per i fedeli è miracolo

La statua di Cristo piange nella frazione di Stupinigi in provincia di Torino.

L’evento risale all’8 dicembre quando dei testimoni hanno ripreso la scena, postando poi i filmati sui social.

In pochi giorni sono diventati virali così la Curia ha pensato bene di prendere in custodia la statua e sottoporla ad indagini approfondite.

Nella piccola frazione di Nichelino si grida già al miracolo.

Testimoni hanno riferito sulla pagina social della Madonna di Stupinigi che “lacrime copiose hanno rigato il volto del Cristo, nel parco di Stupinigi”.

Nel frattempo mentre chi grida già al miracolo mentre qualcun altro prova a smentire, la statua è stata prelevata e scortata dai carabinieri per essere portata all’Arcivescovado di Torino, dove verrà sottoposta agli accertamenti e verrà visionata direttamente dal vescovo, monsignor Roberto Repole.

https://www.torinotoday.it/attualita/statua-gesu-cristo-piangente-stupinigi-nichelino-portata-via.html