Terranuova, al via la riqualificazione del secondo tratto del Viale Piave

Dopo il restyling sulla prima parte del Viale Piave di Terranuova nel 2018, ora è la volta del rifacimento del secondo tratto, con la cantierizzazione dell’area già dalla prossima settimana.

“Lunedì 7 febbraio sarà installato il cantiere – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – che darà il via ad un’importante opera di riqualificazione di una delle arterie più frequentate del nostro territorio. Con un investimento complessivo di 350 mila euro – ha aggiunto – verrà esteso il percorso pedonale protetto in continuità con quello già realizzato nel primo tratto del viale e, tra le altre opere, sarà creato il passaggio per i nuovi sottoservizi per l’impianto di fognatura per smaltimento delle acque meteoriche”.

“La durata dei lavori prevista – ha aggiunto il vicesindaco Mauro Di Ponte – è di 160 giorni, gli interventi prevedono la demolizione, lo smontaggio e lo smaltimento dei tratti di pavimentazione esistenti; nuovi attraversamenti pedonali; l’installazione di una nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale; la realizzazione di nuove cordolature in pietra a delimitazione delle aree carrabili e pedonali; la sistemazione delle zone laterali allestite a parcheggio con pavimentazione in ghiaia; una nuova illuminazione pubblica; nuovi arredi urbani nella zona di intervento, con dissuasori, panchine e cestini”.

“Siamo consapevoli dei disagi che il cantiere potrà arrecare – ha concluso il Sindaco – e per questo chiedo la collaborazione e la comprensione dei cittadini, trattandosi di un’opera che migliorerà il nostro capoluogo e che ci restituirà un viale senza barriere architettoniche, completamente rinnovato nei sottoservizi, con un nuovo manto stradale ed una illuminazione efficiente”.

Modifiche alla viabilità. Per consentire l’esecuzione dei lavori è stata emessa una ordinanza che modifica la viabilità sul viale: dalle ore 8 del 7 febbraio e fino alle ore 20 del 19 luglio 2022 è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli sul tratto del viale Piave compreso tra l’incrocio con via delle Ville e piazza Trieste; è istituito un senso unico su via Poggio Bracciolini, con direzione consentita viale Piave – piazza della Repubblica (i veicoli transitanti su via Poggio Bracciolini giunti all’incrocio con via Concini, hanno l’obbligo di arresto e di dare la precedenza). Il transito dei veicoli provenienti da via Poggio Bracciolini su piazza della Repubblica è consentito su apposita corsia delimitata allo scopo, sia da segnaletica orizzontale che da barriere mobili (gli stessi veicoli in incrocio con via Roma hanno l’obbligo di arrestarsi e di dare la precedenza nonché di svoltare a sinistra).

Il transito su via dei Medici e via Cesare Battisti è consentito ai soli residenti per esigenze di carico e scarico nonché per raggiungere le autorimesse.

La regolamentazione a ztl di via Roma e via Mazzini è sospesa, dunque il transito e la sosta sono consentite senza le consuete limitazioni; su piazza Trieste e su piazza Unità italiana gli spazi di sosta attualmente regolamentati a tempo e pagamento sono trasformati a spazi liberi senza limitazioni.