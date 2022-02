Sabato 5 febbraio torna ad Arezzo il “No Paura Day”

Torna ad Arezzo il “No Paura Day”, undicesima edizione locale dell’iniziativa nata a Cesena alla fine del 2020 su impulso di alcuni cittadini che hanno proposto cicli di “conferenze a cielo aperto” alle quali partecipano medici, avvocati, giornalisti, economisti, studiosi, voci autorevoli e fuori dal coro per una controinformazione scientifica sull’emergenza Covid. Dopo pochi mesi gli incontri si sono diffusi in decine di città italiane.

Ad Arezzo l’appuntamento è previsto per sabato 5 febbraio 2022 in piazza della Repubblica (Stazione Ferroviaria) alle ore 17.

Interverranno Giorgio Contratti (avvocato, collegamento da remoto), Janpaul Mossink (medico), Maria Pupita (farmacista), Ilaria Bidini (educatore, Cavaliere della Repubblica 2017 per la lotta al bullismo).

“Vogliamo contrapporci alla faziosità e al terrorismo mediatico – spiegano gli organizzatori degli incontri – indagare origini e possibili sviluppi dello stato d’emergenza decretato il 31 gennaio 2020, quando ancora il Covid non veniva nominato da alcuna autorità politica e mediatica. Siamo liberi cittadini che cercano soluzioni per uscire dal vicolo cieco nel quale governo e Unione europea ci hanno segregati. Puntiamo alla riapertura di ogni attività produttiva e alla fine dello stato d’emergenza. Vogliamo cercare idee, testimonianze e proposte utili per tutelare i nostri diritti, per evitare obblighi vaccinali, confinamenti e repressione”