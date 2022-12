The Pillow, un modo diverso e straordinario di vedere le cose

“Benvenuti su The Pillow. Abbiamo aperto questo canale per raccontare storie di mondo, condividere prospettive diverse ed esaltare le differenze tra persone e popoli. Come reagirebbe un canadese dopo aver assaggiato una tagliatella al ragù per la prima volta? O un inglese dopo il primo morso ad una pizza a Napoli?“.

Ormai dai dodici anni non ho la televisione in casa o meglio ho deciso di smontare l’antenna dal tetto scollegandomi da canali televisivi, programmi, talk show, telegiornali e quant’altro.

Mi fanno compagnia la musica, i libri ed il notebook.

Talvolta navigo su youtube alla scoperta di nuovi gruppi musicali o per ricercare un concerto della mia band preferita, un pò come si faceva a fine anni Settanta, in via de’ Cenci ad Arezzo, quando nel negozio Music Hall si entrava per curiosare tra i nuovi vinili usciti ed i VHS.

Negli ultimi 24 mesi mi fa compagnia anche un interessante canale youtube, The Pillow di Andrea Nonni, il travel VLogger che porta l’Italia in giro per il mondo ma non soltanto.

Con i suoi 698 mila iscritti, seguendo “another perspective“, Andrea Nonni trasmette al pubblico una empatica capacità di stupirsi per ogni scorcio che la natura regala o per ogni storia che viene raccontata.

Video della durata tra i 10 ed i 20 minuti che ci ricordano che, in un mondo alla perenne ricerca di nuovi orizzonti, la felicità possiamo trovarla di fronte ad un panorama mozzafiato.

Andrea Nonni assieme ad Alessandro Zattini è il creatoro del progetto nato nel 2014 con lo scopo di produrre videodocumentari su YouTube.

Andrea, dopo il liceo, trascorre oltre un anno a Londra, dove nascono i primi video per The Pillow, per poi trasferirsi a Bologna e laurearsi in Economia.

Alessandro si laurea alla triennale di Scienze Politiche di Bologna e prosegue gli studi conseguendo un master in Digital Marketing presso la Bologna Business School.

Dal 2019, in seguito a un’importante espansione del progetto, i due si dedicano a tempo pieno a The Pillow, producendo con costanza i contenuti sempre molto curati e straordinariamente affascinanti.

Andrea ha modificato il suo modo di viaggiare, dedicandosi principalmente ad un progetto di riscoperta dell’Italia.

Ha iniziato l’esplorazione del Bel Paese da un’altra prospettiva, accendendo i riflettori su quella parte di Italia dimenticata all’ombra delle grandi destinazioni turistiche.

Antichi borghi semi-disabitati, il regno più piccolo del mondo, il paese dei centenari, queste sono soltanto alcune delle storie raccontate da The Pillow, a cui si aggiungono gli incontri con eremiti, abitanti di isole abbandonate o anziani custodi di conoscenze secolari sull’orlo della scomparsa.

Il suo obiettivo?

Portare all’attenzione del pubblico un modo diverso con cui vedere le cose, riscoprendo una parte di Italia che fa parte di noi e che, spesso, non conosciamo.

Un canale video davvero molto bello.

Se non lo conosci ancora Ti consiglio di lasciarti stupire per qualche minuto da un video scelto casualmente: https://www.youtube.com/@TheAndreDaniel

L’obbiettivo?

Condividere con Andrea un modo diverso e sincero con cui vedere le cose.