Torna la Fiera a Soci, Bronchi: “Ci riprendiamo uno spazio vivo e attivo di confronto”

Si torna a riprendersi la piazza e a viverla in completezza. Le restrizioni, seppur giuste, per il contenimento del covid non sono più necessarie, basta il buonsenso e un minimo di distanziamento. Un tempo questa fiera portava nella piazza di Soci tanta gente ed era considerata un momento altissimo di socialità, scambio e vita di comunità. Lunedì si tornerà a riviverla con slancio come un ritorno vero alla normalità.

Daniele Bronchi, Assessore alle Attività Produttive commenta: “Si torna a sperare sulle nostre piazze, a riprenderci uno spazio vivo e attivo di confronto. Le fiere erano questo e spero che anche quelle del nostro territorio possano riportare la freschezza e l’utilità sociale di un momento importante di scambio e condivisione. Questi momenti rappresentano però anche una festa. A Soci lo sono sempre state. Credo stia anche a tutti noi ridare loro l’importanza che meritano ovvero una parentesi leggera e giocosa, alla nostra routine spesso fatta di rapporti distanti e di poca leggerezza”.