Alla vista degli agenti ingerisce 8 ovuli di stupefacente: arrestato nigeriano a Montevarchi

Nella tarda mattinata di lunedì scorso, personale della Squadra Volante, nel corso di una mirata attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze

stupefacenti, transitando nel centro storico di Montevarchi, notava un cittadino straniero in

sella ad una bicicletta comportarsi in maniera molto circospetta. Riconosciuto dagli

operatori in quanto recentemente già arrestato e gravato da una misura cautelare (obbligo

presentazione presso il Commissariato), veniva fermato e sottoposto ad un controllo di

polizia. In questa fase il nigeriano, di anni 33, in Italia senza fissa dimora, nascondendosi

parzialmente dietro la mascherina protettiva, ingurgitava velocemente un quantitativo di

sostanza che gli agenti ritenevano trattarsi di stupefacente.

Accompagnato presso il locale Pronto Soccorso, lo straniero veniva sottoposto ad esami radiografici che confermavano i sospetti degli operatori. Dopo 24 ore circa dal fatto il nigeriano riusciva a liberarsi della sostanza quantificata in 8 (otto) ovuli termosaldati pari a circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina. Durante la perquisizione veniva anche rinvenuto nella disponibilità del reo la somma di 400 euro in banconote di piccolo taglio, chiaramente provento dell’attività illecita sopra descritta. L’extracomunitario veniva tratto in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e durante l’udienza di convalida a suo carico veniva emessa la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Montevarchi.