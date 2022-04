Torna la Fiera di Pasquetta a Lucignano: piante, fiori e artigianato

Lunedì 18 aprile quaranta stand di fiori, piante e artigianato locale torneranno ad occupare le strade del borgo aretino, dalle 8:00 fino alle 20:00. Anche i negozi resteranno aperti per arricchire le opportunità di shopping. Roberta Casini, sindaco di Lucignano: “con la Fiera di Pasquetta il nostro borgo torna ad animarsi”. Come un fiore che sboccia a primavera, Lucignano riapre i suoi petali nel giorno della tradizione. Dopo il lungo inverno della pandemia lunedì 18 aprile torna l’appuntamento con la Fiera di Pasquetta, l’evento organizzato con la regia di Confcommercio, il patrocinio del Comune e la collaborazione della Confesercenti che coinvolgerà ambulanti e commercianti in sede fissa.

Dalle 8:00 fino alle 20:00 le strade del borgo saranno occupate da quaranta stand di fiori, piante e artigianato locale, nell’attesa dei grandi protagonisti di questa edizione 2022: a distanza di due anni dall’ultimo appuntamento, infatti, i visitatori torneranno a godersi nuovamente le bellezze e i profumi della fiera da ogni parte d’Italia. Anche i negozi resteranno aperti, per arricchire le opportunità di shopping scegliendo fra le tante specialità alimentari tipiche del territorio, dai salumi ai formaggi, olio, vino e i gustosi prodotti da forno dolci e salati.

“Il nostro Borgo torna ad animarsi con la Fiera di Pasquetta – dichiara il Sindaco Roberta Casini – Nell’occasione, anche i negozi in sede fissa di Lucignano resteranno aperti, per un’opportunità completa, da parte dei visitatori, di vivere uno dei borghi più belli d’Italia nel week end festivo. Per noi è anche una sorta di ‘prova generale’ per l’auspicata pronta ripartenza della stagione turistica e per le imminenti iniziative della Maggiolata lucignanese 2022”.

“Finalmente potremo rivedere il tripudio floreale che ha sempre caratterizzato il nostro centro storico nel giorno di Pasquetta – spiega il delegato di Confcommercio Stefano Scricciolo – i nostri ambulanti sono pronti ad esporre la pianta di stagione, il vaso preferito per la casa o il bulbo da piantare in giardino. Confermato il connubio con l’artigianato locale che saprà arricchire la fiera con gli oggetti della tradizione toscana per la gioia dei turisti e per gli appassionati in cerca del pezzo pregiato. Saranno tante anche le specialità enogastronomiche del territorio da scoprire nelle botteghe del centro. Confcommercio Valdichiana ha puntato molto per il ritorno della Fiera di Pasquetta, siamo certi che il pubblico non tradirà le aspettative”.