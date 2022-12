Tra new entry e grandi ritorni, ecco i cantanti di Sanremo 2023

ROMA – Dopo settimane di rumors, Amadeus ha finalmente annunciato il cast di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio 2023 al Teatro Ariston. Il direttore artistico ha letto la lista durante l’edizione delle 13.30 del Tg1.

L’ELENCO DEI CANTANTI DI SANREMO 2023

Tra new entry e grandi ritorni, gli artisti in gara sono:

Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e DiMartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni. E ancora: Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo.

A loro si aggiungeranno i ragazzi che si aggiudicheranno la vittoria a Sanremo Giovani, nella serata del 16 dicembre, in diretta su Rai1 con la conduzione di Amadeus. Per la prima volta, i ragazzi selezionati saranno sei. Ventotto, quindi, gli artisti in gara. In quella serata, saranno annunciati i titoli delle canzoni.

