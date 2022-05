Treccioni integrali gusto pizza

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Un’idea quella di oggi davvero buonissima che potete utilizzare anche come base per una focaccia, schiacciata, o come me per preparare questi fragranti e sfiziosissimi treccioni gusto pizza da servire a tavola… Successo assicurato!!

Non solo…già cotti i treccioni si conservano diversi giorni dentro un sacchetto di plastica ad uso alimentare, vi basterà farli rinvenire al bisogno in forno pochi minuti per farli tornare super fragranti come appena sfornati!!!

INGREDIENTI:

450 farina integrale

50 gr concentrato di pomodoro

100 gr parmigiano grattugiato

5 gr sale

50 gr origano secco + altro per la finitura

15/20 gr lievito birra fresco

1 cucchiaino miele

300 ml acqua tiepida

Olio evo q.b.

PREPARAZIONE:

Sciogliere lievito e miele nell’acqua tiepida. Lasciar attivare il lievito 20 minuti quindi sciogliere nell’acqua anche il concentrato di pomodoro.

In una insalatiera molto capiente miscelare insieme farina, parmigiano e origano, aggiungere i liquidi e poco prima che l’impasto prenda consistenza unire anche il sale.

Impastare qualche minuto ad ottenere una bella palla soda ma ben lavorabile, quindi riporre nell’insalatiera coperta da pellicola alimentare.

Far lievitare fino a circa il raddoppio (ci vorranno 1,5/2 ore circa in luogo tiepido.

Riprendere l’impasto e staccare di volta in volta due pezzetti più o meno uguali – decidete voi la grandezza dei treccioni che volete, io vi consiglio medio/piccoli- da roteare con un pizzico di farina su un piano di lavoro.

Intrecciare i due salsiciotti così ottenuti, appiccicare tra loro benissimo le estremità con una leggera pressione e riporli su teglia rivestita con carta forno distanziandoli tra loro quanto basta.

Coprire con pellicola alimentare e lasciar ri-lievitare per minimo 30 minuti, massimo un’ora.

Pre-riscaldare il forno a 225°C.

Spennellare con abbondante olio evo, cospargere con altro origano ed infornare 15/20 minuti o fino a doratura, in base sia alle dimensioni dei treccioni che anche alla croccantezza che volete ottenere!

Sfornare e passare immediatamente un’altra pennellata di olio evo su tutta la superficie che creerà un bell’effetto leggermente lucido, quindi lasciar raffreddare perfettamente su una griglia.

Gustare da soli o con formaggi, patè, salumi o con qualunque abbinamento vi ispiri la fantasia!

Saranno fantastici!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci