Tutto pronto per l’inaugurazione dell’Imagine Camp di Santa Maria

Gli street Artist Andrea Crespi e Manu Invisible hanno completato il lavoro sulla pace nel campo da basket di Piazzale John Lennon che sarà inaugurato domenica 26 giugno alle ore 18.00.L’undicesima area dedicata ai giovani di Bibbiena porta la firma dell’amministrazione locale e del Rotary Club Casentino con la collaborazione di Moaconcept.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Emozione. E’ la parola che emerge dai colori che i due artisti hanno utilizzato per rendere unico e speciale questo campo da basket e da volley che sorge in un’area di grande valore per i bibbienesi che qui hanno passato tanti ore della loro adolescenza. Pace, parola tanto evocata che comporta anche un’azione quella dell’impegno all’inclusione che noi vogliamo perseguire anche in questo modo, ovvero dando spazi ai giovani. Spazi per ritrovarsi, confrontarsi, accogliersi e crescere insieme”.

L’investimento complessivo fatto sul campetto da basket è di circa 65 m ila euro: 35 mila euro provenienti da casse comunali, 30 mila euro raccolti dal Rotary Club Casentino attraverso una serie di sponsor che vengono dal territorio e anche oltre.

Il Sindaco continua: “A settembre partiranno anche i lavori del campetto da calcio e dell’area verde del centro sociale di Bibbiena Stazione. Sono opere di grande valore e di impatto sociale rilevante. La pandemia ci ha lasciato giovani generazioni divise e doloranti, tra cui emerge forte la richiesta di condivisione attiva. Nel questionario che abbiamo realizzato per i ragazzi delle scuole in collaborazioni con professionisti e psicologi, è emerso quanto lo sport anche nelle sue forme di gioco libero, rappresenti un veicolo importanti di valori che è mancato e che va fortemente riproposto in questo periodo di ripartenza o convivenza oltre la pandemia”.

Il Rotary Club Casentino con il suo attuale Presidente Marcello Zazzaro commenta: “ Il Rotary Club Casentino si impegna sul territorio a fianco delle giovani generazioni e lo fa anche partendo dalla rigenerazione di spazi urbani che colloquiano con i loro fruitori. In questo caso i valori della pace e dell’inclusione sono alla base non solo dei principi ispiratori del club, ma anche di questo splendido lavoro che ha visto come alleati enti pubblici, volontariato e artisti.

Esprimo per conto di tutti gli associati il nostro augurio più grande affinché questo spazio possa essere luogo di pace, ispiratore di vita autentica, simbolo di un territorio che consente ai suoi membri di esprimersi nel modo migliore e secondo i propri sogni e le proprie ispirazioni. Il Rotary sostiene tutto questo”.

Il campo da Basket di Santa Maria si chiamerà “Imagine” in onore a John Lennon a cui è dedicato l’ampio piazzale dove lo stesso sorge e in onore a tutti coloro che nel mondo sono portatori di pace, in un momento storico che ci chiama tutti a dover portare avanti questo valore fondamentale.

Il sindaco conclude: “un’opera di comunità: grazie al Rotary e alle aziende che hanno partecipato con risorse, all’Associazione Basket Poppi che ha donato i canestri, all’associazione Casentino SportClub che gestirà la struttura e in ultimo, ma non in ultimo, a Moaconcept che ha portato degli artisti eccezionali come Andrea Crespi e Manu_invisible” .