Un 2022 di imbattibilità per gli Esordienti della Sba

Un 2022 di imbattibilità e un successo di spessore internazionale per gli Esordienti della Scuola Basket Arezzo. Il sigillo a una stagione al limite della perfezione è arrivato al prestigioso trofeo “Masaccio” di San Giovanni Valdarno che, giunto alla quinta edizione, ha riunito squadre italiane e estere provenienti da Paesi quali Serbia, Slovenia, Romania, Finlandia e Israele.

La squadra aretina, allenata da Michele Roggi, è stata protagonista di un cammino impeccabile con cinque vittorie in cinque partite con cui ha chiuso nel migliore dei modi il proprio percorso nel minibasket Nova Verta prima dell’approdo nel vero e proprio settore giovanile.

Il trofeo “Masaccio” è stato aperto dalle affermazioni nel girone di qualificazione contro i rumeni del Dan Dacian Bucarest per 93-37, contro il CMB Osimo per 77-44 e infine contro il Roma Team Up per 45-29, meritando l’accesso alla semifinale.

Questo turno a eliminazione diretta ha visto i ragazzi della Sba imporsi sui finlandesi del Puhu Juniorit Vantaa per 73-42 dopo un incontro controllato fin dall’inizio e gestito con autorevolezza, poi la finalissima è stata contro gli israeliani del Maccabi Haifa dove è arrivata una nuova prova di forza con il punteggio di 100-63.

Le emozioni di vivere un confronto di livello internazionale hanno trovato seguito nella premiazione al PalaGalli, con le squadre partecipanti che hanno tributato un comune applauso ai giovani cestisti amaranto.

Lapo Allegretti, Filippo Bettini, Pietro Calviani, Niccolò Caneschi, David Contu, Matteo Fratagnoli, Giacomo Lalli, Riccardo Marcelli, Romeo Marchetti, Gabriele Meucci, Leonardo Risaliti e Andrea Scoscini sono i dodici atleti che, con questo importante successo, stanno vivendo un 2022 da imbattuti in cui hanno vinto ognuna delle ventinove partite giocate. Questo percorso ha permesso di raggiungere anche traguardi di spessore storico tra cui spicca la vittoria del trofeo “Guido Guidelli” di Arezzo che ha visto festeggiare una squadra della Sba dopo ben trentotto anni di attesa.