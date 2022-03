Ultimo recupero, Mercoledi l’Amen ospita lo Spezia alle 21

Dopo la vittoria di Sabato scorso contro Valdisieve torna di nuovo in campo l’Amen Scuola Basket Arezzo che Mercoledi alle 21 ospiterà al Palasport Estra lo Spezia Basket Club nel recupero della prima giornata di ritorno del campionato. La compagine ligure terza in classifica è reduce dalla sconfitta casalinga per mano dell’Olimpia Legnaia Firenze quindi sarà decisa a ritornare al successo per confermare la propria posizione alle spalle della coppia di testa formata dalle due montecatinesi Herons e Gema anche loro impegnate mercoledi nel derby.

Nello Spezia da segnalare la presenza di Ramirez che ha vestito per una stagione la casacca amaranto lasciando un ottimo ricordo, coach Bertelà può poi contare sul lituano Balciunas che viaggia ad oltre 20 punti di media a partita, seguito dal tiratore Bolis con 19 che al rientro dopo un infortunio ha messo a referto subito 27 punti domenica. Gli altri due finalizzatori dello Spezia sono Vignali e Kuntic entrambi a quota 15 punti, per questo motivo limitare i 78,5 punti a partita realizzati dai liguri sarà ancora una volta la chiave della partita.

In casa amaranto l’obiettivo è di provare a recuperare Cutini, con Ghini e Calzini che hanno ripreso minuti nella gara di campionato dell’Under 19 Eccellenza di Lunedi dove però si è infortunato Maghelli che sarà costretto a saltare questo impegno infrasettimanale.

Gli arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Parigi di Firenze e Baldini di Castelfiorentino (FI) che alzeranno la palla a due alle ore 21 di Mercoledi.