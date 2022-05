“Un vetro”, il nuovo singolo del cantautore bolognese Roberto Reina

di Roberto Fiorini

Un vetro, già disponibile in tutti gli store digitali (etichetta SanLucaSound), è il secondo brano degli otto contenuti nel nuovo album, scritto e composto da Roberto Reina, con arrangiamenti del Maestro Renato Droghetti e la supervisione di Manuela Auteri.

La canzone parla di una felice storia d’amore vissuta dall’autore negli anni 80, lo stesso ricorda che in attesa di uscire con la propria ragazza di allora, si era soffermato a guardare un paesaggio dal vetro della finestra, immaginando pigramente di poter ricreare e ridisegnare metaforicamente la gente ed il paesaggio stesso, a proprio gusto e piacimento.

Il videoclip è stato girato a Bologna da Rodolfo Rod Mannara e Federica Lecce.

Roberto Reina nasce il 13.02.1962 a Bologna e sin da piccolo sviluppa un forte interesse per la musica, grazie alla stessa passione condivisa con la madre Raffaella. Nel 1981 si diploma in Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Pier Crescenzi ed alcuni anni dopo, si iscrive all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Bologna (libera professione a tutt’oggi esercitata). In parallelo, ha sempre continuato a suonare la chitarra la chitarra ed il pianoforte ed a cantare (spesso in compagnia del cugino Andrea), con alcune esperienze presso feste private ed alcune esibizioni pubbliche durante saggi di musica insieme alla figlia Elena, già artista della San Luca Sound S.a.s. dal 2014.

All’inizio del 2020, insieme al Maestro Renato Droghetti e con il supporto vocale della figlia Elena, ha composto un CD di cover riferite a brani dal 1975 al 1990, con arrangiamenti in chiave moderna sulla base delle canzoni per lui più significative.

Nei primi mesi del 2021 inizia l’attività di cantautore, scrivendo e componendo alcuni brani che fanno parte del CD di soli inediti, in uscita nel 2022.

Per info:

www.sanlucasound.it

[email protected]